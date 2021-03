LIVE - Suivez la présentation de l'Alpine A521

Renault F1 Team est devenu Alpine F1 Team pour cette saison 2021 de Formule 1, et la première monoplace de la prestigieuse marque va être dévoilée ce mardi après-midi, baptisée A521. Sa présentation est à suivre dans la vidéo ci-dessus.

Dans le contexte du gel des châssis, l'Alpine A521 est logiquement une évolution de la R.S.20, même s'il a forcément été nécessaire de l'adapter aux petits ajustements réglementaires visant à diminuer l'appui aérodynamique en 2021, notamment au niveau du fond plat. Bien évidemment, elle sera toujours propulsée par le moteur Renault. Côté couleurs, on s'attend sans surprise à une révolution : le jaune du Losange devrait disparaître au profit du bleu, même si la livrée temporaire était à base de noir.

Ce sont Esteban Ocon et Fernando Alonso qui vont piloter cette monoplace, mais seul le jeune Français est présent pour lever le voile sur son nouveau bolide ce mardi. En effet, le double Champion du monde a été blessé dans un accident de vélo il y a deux semaines, et sa préparation physique a pris du retard, tandis que les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 ne facilitent pas les déplacements. C'est en tout cas un véritable défi qu'il relève cette saison, avec un retour en Formule 1 à 39 ans après deux années d'absence. Ocon, lui, va devoir se montrer sous un jour plus favorable après avoir été globalement dominé par Daniel Ricciardo lors de la campagne 2020.

Alpine F1 Team est en tout cas entré dans une nouvelle ère avec l'arrivée de Davide Brivio à sa tête en provenance de Suzuki en MotoGP, tandis que Cyril Abiteboul, dirigeant emblématique de Renault F1 depuis des années, est parti. Brivio occupe le poste de directeur sportif et est épaulé par Marcin Budkoswki, directeur exécutif.

Le programme des présentations F1

Date Écurie Moteur Modèle Horaire 15 février McLaren MCL35M Photos | Vidéo 19 février AlphaTauri AT02 Photos | Vidéo 22 février Alfa Romeo C41 Photos | Vidéo 23 février

Red Bull RB16B Photos | Vidéo 2 mars Mercedes F1 W12 Photos | Vidéo 2 mars Alpine A521 16h00 3 mars

Aston Martin AMR21 16h00 4 mars Haas VF-21 (livrée) 9h00 5 mars Williams FW43B 10 mars

Ferrari SF21