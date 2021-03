Hamilton explique pourquoi il n'a prolongé que d'un an avec Mercedes

Mercedes a annoncé en février que le septuple Champion du monde de F1 Lewis Hamilton avait paraphé un nouveau contrat avec l'équipe, le maintenant sur la grille de départ pour la saison 2021. Une signature bien tardive mettant fin aux spéculations sur l'avenir immédiat de Hamilton, mais qui a tout de même conduit à des questions sur ce qui se passerait au-delà de la fin 2021, les deux parties ayant traditionnellement cherché à conclure des accords pluriannuels.

Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, a expliqué après l'annonce que la signature tardive – retardée après que lui et Hamilton ont tous deux contracté le COVID-19 au cours des derniers mois – signifiait qu'un contrat d'un an donnerait plus de temps pour conclure un accord à plus long terme dans le futur.

C'est à l'occasion de la présentation des images virtuelles de la nouvelle Mercedes W12 de l'équipe anglo-allemande que le champion a parlé pour la première fois de la décision de signer un accord d'un an. Le Britannique a expliqué que ses réalisations – notamment le fait d'être devenu le détenteur du record de victoires en F1 l'année dernière, ainsi que d'avoir égalé les sept titres mondiaux de Michael Schumacher – signifient qu'il ne ressent pas le besoin de penser trop loin.

"Tout d'abord, je suis dans une position privilégiée, où j'ai réalisé la plupart des choses que je voulais réaliser jusqu'à présent. Il n'y a donc pas vraiment besoin de planifier trop loin dans l'avenir", a déclaré Hamilton. "Je pense que nous vivons une période de la vie assez inhabituelle, et je voulais juste une année. Nous pourrons ensuite parler de si nous en faisons plus et continuer à en ajouter si nécessaire."

Les changements de priorités de Lewis Hamilton

L'an dernier, Hamilton a été l'un des principaux porte-parole de la F1 pour l'amélioration de la diversité dans le sport automobile et a annoncé son intention de créer une nouvelle commission pour soutenir cette cause. Avec l'annonce du contrat, Mercedes a révélé que la marque allait créer avec Hamilton une association caritative ayant pour "mission de soutenir une plus grande diversité et l'inclusion sous toutes ses formes dans le sport automobile".

Le titre mondial est devenu un objectif, mais plus la seule priorité. Interrogé sur ses principales priorités à l'approche de la saison 2021, celui qui pilotera de nouveau une machine dont la livrée est à dominante noire a déclaré que son travail hors piste pour améliorer l'égalité et la diversité était désormais son point d'attention crucial. "C'est la principale priorité pour 2021 – dans le passé, il s'agissait simplement de gagner des championnats", a déclaré Hamilton.

"L'année dernière, il y a eu beaucoup de discussions sur l'égalité et l'inclusion, et je pense qu'on a beaucoup parlé. Cette année, il s'agit de promouvoir la diversité et de s'assurer que des mesures sont prises. C'est au cœur de mon action, mais bien sûr, nous sommes là pour gagner, et c'est ce que tous ces gars et ces filles qui sont ici et qui travaillent souhaitent parvenir à faire. Leur apporter ce résultat est donc mon objectif."