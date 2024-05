Les évolutions Mercedes fonctionnent et vont se multiplier

Malgré une quatrième place dans la hiérarchie des écuries qui est restée évidente à Imola, Mercedes estime de nouveau être sur la bonne voie avec sa monoplace. La W15 était dotée au Grand Prix d'Émilie-Romagne de nouvelles évolutions qui, en dépit d'une 6e et 7e places assez anonymes pour Lewis Hamilton et George Russell, ont donné satisfaction.

Plus que le résultat, le directeur technique James Allison retient en effet l'écart que l'écurie de Brackley parviendrait peu à peu à combler. Rappelant qu'il faut mesurer le développement à la fois en interne et en le comparant au rythme de progression de la concurrence, il estime que les Flèches d'argent se sont rapprochées un peu plus de l'objectif.

Questionné sur le bon fonctionnement des évolutions en Italie, le Britannique répond : "Je dirais que oui. Elles constituaient la deuxième partie après la première introduite à la course précédente, et nous avons achevé cette étape à Imola. C'est toujours difficile de juger, car on compare ce que l'on a par rapport à une hiérarchie continuellement en mouvement. Beaucoup d'autres écuries avaient un nouveau kit : Ferrari avec leurs évolutions à Imola et McLaren avec beaucoup de choses du Grand Prix précédent".

"On mesure des choses sur la monoplace mais au bout du compte, ce qui est vraiment révélateur pour savoir si ça a fonctionné, c'est de voir si l'on a progressé", poursuit-il. "Car c'est le but des évolutions : est-ce qu'elles nous emmènent vers le haut de la grille de manière significative ? Et je dirais qu'en me basant sur le rythme de course que nous avons vu à Imola, nous avons fait un petit pas en avant. Nous sommes désormais plusieurs dixièmes plus proches de la tête que nous ne l'étions au début de l'année, et à Imola, nous nous sommes rapprochés d'un ou deux dixièmes. Nous en sommes assez satisfaits."

Nous avons d'autres pièces qui arriveront à Monaco, puis encore au Canada.

George Russell au volant de la Mercedes à Imola. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Les évolutions introduites récemment sont le fruit d'un travail intense mené chez Mercedes. "Tout le monde à l'usine a travaillé très dur pour apporter ces évolutions", insiste James Allison. "Il y a eu un gros effort de fourni. L'usine est vraiment sur le pied de guerre en ce moment, et la raison pour laquelle le package est arrivé en deux parties vient du fait que nous avons pu raccourcir le délai. Nous avons avancé ce que nous pouvions pour que ce soit un peu plus rapide."

Ce package ne constituait toutefois qu'une étape supplémentaire dans une quête de redressement la plus rapide possible, et il est d'ores et déjà prévu de faire évoluer encore la W15 lors de chacun des prochains Grands Prix.

"Maintenant, notre défi est de maintenir cet élan", prévient James Allison. "Nous avons d'autres pièces pour la voiture – aérodynamiques et autres – qui arriveront à Monaco, puis encore au Canada et encore lors des Grands Prix suivants. Nous allons continuer à travailler à l'usine pour trouver le temps de les concevoir, de les fabriquer et de les monter sur la voiture. Et nous espérons nous frayer un chemin vers l'avant de la grille."

