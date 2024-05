Wolff invite Horner à revoir ses calculs sur les employés pris à Mercedes

Durant le week-end du Grand Prix de Miami, qui a suivi de près l'annonce du départ prochain d'Adrian Newey de Red Bull Racing, Zak Brown et Toto Wolff n'ont pas manqué de faire quelques remarques à ce sujet, le dirigeant américain de McLaren allant même jusqu'à dire que ce départ n'était que le premier des "dominos" qui allaient tomber pour la structure autrichienne.

Répondant à ces déclarations, Christian Horner s'en était notamment pris au dirigeant de Mercedes, en suggérant que les quelques figures qui pourraient chercher à quitter Red Bull n'étaient rien en comparaison des nombreuses prises réalisée par la firme du côté du département moteur de la marque à l'étoile.

"En ce qui concerne Mercedes, nous avons recruté 220 personnes de HPP [High Performance Powertrains, le département moteur de Mercedes] pour les intégrer à Red Bull Powertrains. Alors, quand on parle de perdre des gens, je serais un peu plus inquiet pour les 220 que pour un ou deux CV [qui traînent dans le paddock]", avait ainsi lancé Horner en Floride.

Toutefois, interrogé sur cette sortie à Imola, Wolff a répondu à son rival : "Il faut refaire les calculs - 19 ingénieurs. Quels que soient ces chiffres, il y a des fluctuations naturelles, ce qui est tout à fait normal."

George Russell, Mercedes F1 W15 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

La saison 2026 va voir la Formule 1 modifier assez profondément ses moteurs, pour la première fois depuis 2014, puisque les unités de puissance verront la disparition du MGU-H (qui récupère sous forme d'énergie la chaleur dégagée par le moteur) et le passage à une puissance répartie également entre moteur thermique et bloc électrique.

En sus, le nombre de motoristes différents va passer de quatre à six puisqu'en plus de Honda, Ferrari, Mercedes et Renault déjà présents sur la grille, Red Bull Ford et Audi vont faire leur apparition. Le motoriste aux anneaux a d'ailleurs lui aussi lancé une campagne de recrutement intensive en vue de son arrivée dans la discipline.

Wolff assure toutefois être satisfait par son département moteur situé dans l'usine de Brixworth, estimant qu'il continue d'être une référence : "Nous avons un département moteur qui est aussi bon qu'il peut l'être avec une direction de haut niveau."

"Il n'y a pas un millimètre que je souhaiterais voir différent en termes d'organisation, en termes de personnes qui travaillent ici et avec lesquelles j'ai la chance de collaborer. C'est juste une organisation parfaite et on peut voir qu'ils sont à la hauteur, et ils le sont depuis longtemps."

"Depuis 2014, nous sommes plus ou moins, ou avec peut-être un autre moteur, la référence. Cela n'a pas changé. J'ai vraiment hâte d'être en 2026 et de voir les différents niveaux de performance des moteurs."

Avec Sam Hall et Filip Cleeren