Pour Zak Brown, Adrian Newey "est le premier domino qui tombe"

Mercredi, il a été annoncé qu'Adrian Newey, directeur technique de Red Bull, quitterait l'écurie autrichienne après 19 ans de service, au cours desquels il l'a aidée à remporter sept titres des pilotes et six titres des constructeurs avec Sebastian Vettel et Max Verstappen comme pilotes vedettes.

Il est entendu qu'Adrian Newey a décidé de quitter Red Bull après avoir été lassé par la politique interne de l'équipe, qui s'est transformée en une bataille pour le contrôle entre le côté thaïlandais de l'entreprise soutenant le patron de l'équipe Christian Horner et le côté autrichien aligné sur Helmut Marko et la famille Verstappen.

L'affaire a explosé publiquement en raison d'une enquête interne sur le comportement inapproprié présumé de Christian Horner envers une employée, une plainte initialement rejetée mais qui a depuis fait l'objet d'un appel.

Le directeur de McLaren, Zak Brown, a déclaré qu'il n'était pas surpris qu'une personne ayant la "très grande intégrité" d'Adrian Newey quitte Red Bull et qu'il s'attendait à ce que l'ingénieur britannique ne soit pas le dernier grand nom à déserter l'écurie.

"Suis-je surpris ? Il y a six mois, j'aurais été surpris", a déclaré Zak Brown. "Mais étant donné tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année et connaissant assez bien Adrian, qui est une personne très intègre, je ne suis pas surpris qu'il passe à autre chose. Je pense que les choses qui se passent là-bas sont un peu déstabilisantes. C'est probablement le premier domino qui tombe, mais je pense que ce n'est pas le dernier si l'on se réfère aux CV qui circulent".

Lorsqu'on lui a demandé de préciser si McLaren avait reçu plus de CV depuis le début de la tourmente chez Red Bull, il a répondu : "Oui, nous avons constaté une augmentation des CV de l'équipe et je pense qu'Adrian est le designer le plus performant de tous les temps. Outre la technique qu'il apporte à l'équipe de course, les gens veulent travailler pour des personnes comme Adrian et à ses côtés. Ce qu'il apporte à l'équipe d'un point de vue purement technique va leur manquer, ainsi que le leadership et l'enthousiasme que les gens ressentent en travaillant avec lui."

Adrian Newey devrait être disponible pour des équipes rivales à partir de mars 2025, Ferrari étant un candidat sérieux pour s'emparer de l'homme de 65 ans. Entre-temps, le directeur de McLaren a rejeté l'idée que son écurie s'intéresse à lui.

"En ce qui concerne McLaren, je suis très heureux du travail accompli par les hommes et les femmes de l'équipe", a-t-il ajouté. "Nous avons commencé à montrer depuis la seconde moitié de l'année dernière qu'ils savent comment rendre la voiture performante, donc j'ai toute confiance dans l'équipe que nous avons. Nous sommes en quête d'un retour aux avant-postes et je pense que nous avons le personnel, le talent, l'équipement et les pilotes pour y parvenir. Nous allons donc maintenir le cap."

Avec Filip Cleeren