Ford donne des nouvelles du projet moteur F1 Red Bull pour 2026

En vue de la nouvelle réglementation moteur pour 2026 en Formule 1, Red Bull s'est associé à Ford pour produire sa toute première unité de puissance. Le géant américain de l'automobile met avant tout à disposition son expertise pour la partie électrique, mais le défi global est évidemment immense car ni le constructeur autrichien dans toute son histoire, ni la firme américaine dans le cadre de la génération de moteurs arrivés en 2014, n'ont encore travaillé sur un tel projet en F1.

D'aucuns ont laissé entendre que le risque pris par Red Bull, poussé dans ce sens par le vrai-faux départ de Honda de la discipline reine, était peut-être trop important pour être immédiatement couronné de succès. Récemment Christian Horner, le directeur de l'écurie de Milton Keynes, a expliqué que même si les objectifs fixés étaient jusqu'ici tenus en matière de performance, le manque d'expérience ne pouvait pas être comblé facilement : "La courbe d'apprentissage est abrupte, car nous avons 70 ans de désavantage par rapport à Ferrari, mais nous avons un groupe de personnes formidables."

Il faut toutefois souligner pour relativiser ces propos que le même Horner a également rappelé il y a peu que son écurie avait débauché "220 employés" de Mercedes qui ont depuis été intégrés à Red Bull Powertrains, son département moteur.

Lire aussi : Formule 1 Horner révèle que Red Bull a recruté 220 employés de Mercedes

En tout cas, pour Ford, même s'il est clair qu'il y a du travail pour combler le manque d'expérience, la manière d'aborder le projet, en étant libérés de toute préoccupation actuelle, est un atout. Mark Rushbrook, directeur du sport automobile de la compagnie américaine, estime en effet que ne pas avoir à gérer sa propre unité de puissance d'ici 2026 permettait de concentrer tous les efforts et ressources sur 2026.

"C'est la Formule 1, il y aura toujours des défis à relever", a déclaré Rushbrook en exclusivité pour Motorsport.com. "Il est tout à fait vrai que chez Ferrari, ils ont les connaissances, toutes les personnes et toute l'expérience dans un système qui fonctionne déjà. Alors oui, ils pourraient avoir un avantage à ce niveau-là."

"Mais je dirais que l'une des choses où nous avons un avantage est que l'équipe qui travaille sur l'unité de puissance pour nous, pour 2026, ne travaille que sur l'unité de puissance pour 2026. Elle ne travaille pas sur les moteurs actuels."

Le PDG de Ford, Jim Farley, en discussion avec Christian Horner et Mark Rushbrook. Photo de: Red Bull Content Pool

Rushbrook a aussi fait écho aux récents propos de Horner concernant le respect des objectifs du projet moteur, même s'il a concédé qu'il était impossible de savoir comment ils se situaient par rapport à la concurrence. "Au début de tout programme, on se fixe des objectifs et des échéances, et pour l'instant, nous atteignons nos propres objectifs et nos propres échéances."

"Mais le rythme en Formule 1 est tellement plus rapide que dans toutes les autres formes de sport automobile auxquelles nous participons. Depuis le tout début du développement jusqu'en 2030, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous en ayons fini avec cette réglementation, nous serons à plein régime."

Et concernant les rumeurs selon lesquelles Red Bull aurait du retard ? "Ce que je peux dire, c'est que nous avons fixé nos propres objectifs pour le développement de cette unité de puissance en nous basant sur notre expérience et sur ce que nous estimons nécessaire pour réussir en 2026", a répondu Rushbrook.

"Nous n'avons aucune idée de l'état de la concurrence ni de sa courbe de progression. Nous n'avons donc pas de comparaison directe avec les concurrents. Mais pour ce qui est de la comparaison avec ce que nous pensons être nécessaire pour réussir, nous sommes en bonne posture."

Au-delà de la partie électrique, Ford a commencé à prêter main forte à Red Bull dans d'autres domaines où son expertise peut servir : "Mon équipe dispose d'une interface technique directe avec le campus de Milton Keynes pour apporter sa contribution dans de nombreux domaines. Le moteur à combustion interne et le turbo ne figuraient pas sur la liste initiale, mais nous disposons de nombreuses connaissances en matière de modélisation et d'essais qui peuvent nous aider. Cependant, nous nous concentrons principalement sur l'électrification, qui représente une grande opportunité."

Avec Ronald Vording et Jonathan Noble