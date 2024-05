Vasseur : Red Bull n'est "plus dans une zone de confort"

Si les circonstances ont, dans les deux cas joué en défaveur de Red Bull et que l'écurie reste selon lui devant la concurrence, le directeur de Ferrari Frédéric Vasseur estime que la réduction des écarts permet à la Scuderia et à McLaren de lui mettre de plus en plus de pression, après une longue série de courses où elle pouvait se permettre de gérer.

Quand Motorsport.com lui a demandé si l'épreuve de Floride était un avant-goût de ce qui allait se passer dans la suite de saison 2024, le Français a répondu : "Je pense que c'est presque comme ça depuis le début de la saison, en fonction des circuits. Honnêtement, Red Bull est toujours en tête. Max aurait probablement pu gagner sans l'histoire de la voiture de sécurité. Ils ont fait la pole position, ce qui signifie qu'ils ont encore un petit avantage."

Charles Leclerc et Carlos Sainz lors du GP de Miami. Photo de: Erik Junius

"Ce qui est vrai, c'est que par rapport à il y a un an, lorsque nous sommes capables de faire du bon travail et de tout mettre bout à bout, nous sommes là. Cela signifie que nous les mettons un peu sous pression, ils doivent être un peu plus agressifs avec la stratégie. Ils ne sont plus dans la zone de confort de l'année dernière, où ce qui se passe n'a pas d'importance et où, après le deuxième tour, ils étaient en tête."

Cette situation est d'autant plus vraie quand les deux écuries sont capables d'utiliser stratégiquement leurs monoplaces bien placées et quand Sergio Pérez est un peu plus en retrait que son leader sans pouvoir lui offrir de réelle protection.

"Pour moi, ça change la donne dans la gestion de course", a déclaré Vasseur. "C'est une opportunité pour nous, car si nous faisons un petit pas de plus en avant, je pense que nous serons vraiment en position de nous battre avec eux chaque week-end."

Ferrari arrivera au Grand Prix d'Émilie-Romagne, à Imola, avec son premier package de nouveautés. La Scuderia l'a étrenné la semaine passée du côté de Fiorano, dans le cadre d'une session de tournage promotionnel limité à 200 km.