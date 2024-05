Ferrari dévoile son premier package d'évolutions majeur

Si ce package est centré autour d'un changement de philosophie pour les carrosseries du ponton et du capot moteur, le reste de la SF-24 subira également une transformation, car l'équipe cherche à mettre la pression sur Red Bull et à endiguer la menace que représente désormais McLaren.

Ferrari, après avoir adopté l'entrée de ponton où la lèvre inférieure était la plus avancée en début de saison, arbore désormais une disposition où c'est la lèvre supérieure qui est avancée, similaire à ce qui se fait chez Red Bull en 2024. Cependant, alors que Red Bull a réussi à minimiser la taille de son entrée d'air horizontale, la solution de Ferrari est un peu plus imposante.

En effet, le conduit de dérivation vertical situé sur le côté du châssis a été fusionné avec l'entrée principale pour former une entrée plus large, similaire à la configuration observée sur les Alpine et Mercedes de cette année.

Il en résulte la suppression de la sortie du conduit de dérivation à côté de la jambe arrière du Halo et une modification de la disposition de l'ailette logée à cet endroit, puisqu'une aube en forme de "cobra" domine désormais la zone.

La tige du rétroviseur extérieur a également été rallongée pour aider à conditionner le flux d'air le long de la surface supérieure de la carrosserie du ponton.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Davide Cavazza

La forme générale de la carrosserie du ponton a également été repensée, avec une partie inférieure plus généreuse qui a permis aux designers de Ferrari de retravailler la forme du flanc du ponton et d'ajuster la taille pour mieux travailler avec le plancher.

L'ampleur de ces changements externes a sans aucun doute obligé l'équipe à réorganiser les éléments internes de la SF-24, avec les radiateurs, les refroidisseurs et les autres éléments auxiliaires de l'unité de puissance qui ont été déplacés et/ou entièrement redessinés pour s'adapter à leur nouvel emplacement.

En conséquence, le capot moteur a également été modifié, le panneau à lamelles précédemment situé sur la partie de la carrosserie ressemblant à une étagère ayant été remplacé par une sortie unique plus grande au milieu de l'ensemble, tandis que la partie arrière a été pincée pour créer de l'espace pour l'évacuation de la chaleur.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Davide Cavazza

Ferrari aurait pu intégrer au compte-gouttes certaines de ces pièces en Chine et à Miami, mais l'équipe sait que cela implique des risques liés au format des week-ends sprint et aux essais limités qui peuvent être effectués pendant ces épreuves.

Le choix d'apporter l'intégralité de ce package à Imola devrait donc représenter un pas en avant beaucoup plus important pour Ferrari, car la Scuderia aura plus de temps pour évaluer et comprendre l'impact de cette mise à jour.

Cela devrait également mettre l'équipe en bonne position pour la prochaine phase de la saison, à condition qu'il y ait une bonne corrélation entre le comportement réel de ces nouvelles pièces et ce qui a été prédit par ses outils de simulation.