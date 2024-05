Mekies : la performance de Ricciardo à Miami "était attendue"

"Je suis sûr que c'était un poids énorme [sur ses épaules] parce que les États-Unis sont presque sa deuxième course à domicile", déclare Mekies à Motorsport.com . "Il l'a fait avec style, avec une défense incroyable contre Carlos et la McLaren [d'Oscar Piastri]. C'était un moment fantastique pour lui."

Cependant, avec sa quatrième place en course sprint le week-end dernier à Miami, place qu'il a brillamment défendue face à la Ferrari de Carlos Sainz et la McLaren d' Oscar Piastri , l'Australien a démontré qu'il n'avait quasi rien perdu de son niveau d'antan, ramenant par la même occasion cinq points à son écurie VCARB.

"C'était attendu, cela s'est fait par petites étapes et nous pensons qu'il y a d'autres mesures à prendre dans les prochaines courses pour que la voiture lui convienne mieux."

Un nouveau châssis avait été introduit lors du Grand Prix de Chine et l'équipe comptait sur celui-ci pour lever les doutes de Ricciardo et lui permettre de retrouver confiance dans la voiture. Une décision qui s'est finalement révélée juste pour l'écurie.

"Disons simplement que nous avons identifié des éléments qui ne lui convenaient pas et qui lui enlevaient une bonne partie de sa vitesse" , continue le directeur. "Nous avons essayé de cocher toutes les cases pour effacer ces limitations et il y en a encore quelques-unes que nous aimerions voir cochées au cours des prochains week-ends"

"Il a toujours été prévu d'introduire un nouveau châssis avant la sixième course. C'était une bonne solution pour résoudre nos problèmes avec Daniel et le rendre plus à l'aise, et il s'est tout de suite amélioré en Chine et à Miami."

"C'est une grande valeur pour une équipe d'être capable de comprendre et d'analyser ce qui se passe avec les pilotes et ce n'est pas toujours visible sur les données. Nous essayons toujours de comprendre ce qui le dérangeait auparavant, et c'est un travail en cours."