Selon Tsunoda, VCARB pourrait rattraper les équipes du top 5

McLaren n'a pas été la seule écurie à vivre un week-end positif au Grand Prix de Miami, avec sa victoire. En effet VCARB, équipe sœur de Red Bull, a pu conserver sa sixième place au championnat des constructeurs et creuser l'écart avec Haas, septième, grâce aux bons résultats de Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda.

Les deux pilotes ont pu rapporter en ce seul week-end en Floride 12 points à leur écurie : c'est plus que le nombre total d'unités inscrites par VCARB depuis le début de la saison. L'Australien a pu enfin ouvrir son compteur en entrant par la grande porte avec les cinq points d'une quatrième place en sprint, devant notamment la Ferrari de Carlos Sainz et la McLaren d'Oscar Piastri. Malheureusement, la course principale ne s'est pas aussi bien passée pour le pilote de 34 ans, qui a terminé à la 15e place.

VIDÉO - Le résumé du Grand Prix de Miami

Après son week-end compliqué en Chine, Yuki Tsunoda avait confié être quelque peu anxieux au sujet des performances de sa monoplace, et craignait qu'un "effet boule de neige" se crée sans qu'il ne puisse retrouver son rythme d'avant Shanghai. Fort heureusement, le Japonais a été l'auteur d'un très bon Grand Prix, passant le drapeau à damier à la septième place. Des résultats qui semblent rassurer le jeune pilote.

"[Un week-end] incroyable", déclare Tsunoda. "Le rythme était là, tout au long de la course [dimanche]. Dans le dernier relais, par exemple, il n'y avait pas une énorme différence de rythme par rapport à Ferrari ou McLaren."

"Il n'a jamais [été possible pour nous] d'atteindre un tel [rythme], par rapport aux premières courses. Cela montre à quel point nous faisons des efforts, en particulier les personnes qui travaillent dans l'ombre. Les progrès que nous faisons depuis le début de l'année sont très rapides. Et avec la P4 de Daniel [au sprint] aussi par exemple. Cela montre à quel point la voiture a du rythme en ce moment."

Lewis Hamilton devant Yuki Tsunoda et Logan Sargeant. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Tsunoda n'a pas manqué de rappeler ses batailles avec la Mercedes de Lewis Hamilton, ayant même battu celle de George Russell en terminant devant le Britannique, huitième. Un rythme proche du haut de tableau qui semble très prometteur pour le pilote de 22 ans, qui s'autorise même à penser que si l'équipe continuait sur cette lancée, elle pourrait aller accrocher celles du top 5 comme Aston Martin, la prochaine cible à une vingtaine de points de VCARB.

"À chaque course jusqu'à présent, nous étions toujours autour de la P10 et la plupart du temps nous marquons des points", ajoute Tsunoda. "Récemment, ce n'était même pas seulement P10, mais P8, P9, P7 et P4. Nous progressons très rapidement."

"Évidemment, ce n'est pas encore au niveau des Mercedes, par exemple, mais aujourd'hui, j'ai pu garder le rythme ou même être plus rapide que l'une d'elle. Donc évidemment, si nous continuons comme ça, peut-être qu'à un moment donné nous rattraperons les équipes du [top 5]. [Elles sont] trop rapides [pour nous] pour l'instant, mais on ne sait jamais."