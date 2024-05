Piastri : "Beaucoup de choses positives à retenir"

Incontestablement, Oscar Piastri demeurera le héros malheureux de ce Grand Prix de Miami. Qualifié au sixième rang, le jeune Australien s’est rapidement hissé à la troisième place à la faveur d’un bon envol mais aussi d’un freinage trop appuyé de la Red Bull de Sergio Pérez au premier virage, qui a manqué d’emmener les deux Ferrari.

Au cinquième tour, Piastri profitait du DRS pour dépasser Charles Leclerc et s’installer à la deuxième place derrière Max Verstappen. Ce dernier n’affichant pas sa suprématie habituelle, tous les espoirs étaient permis pour Oscar Piastri et McLaren, qui naviguaient à seulement un peu plus de trois secondes du Néerlandais à ce stade de la course.

Mais tout a basculé au 28e tour avec l’intervention du Safety Car, qui propulsait son équipier Lando Norris, lequel avait retardé son arrêt, en tête de la course. Piastri se retrouvait lui au quatrième rang derrière Verstappen mais également Leclerc, et sous la menace directe de l’autre Ferrari, celle de Carlos Sainz.

Bataillant pour défendre sa position durant plusieurs tours, Piastri était finalement accroché par Sainz : un incident qui allait valoir une pénalité de cinq secondes à l’Espagnol mais qui, surtout, contraignait le natif de Melbourne à passer par les stands pour changer son aileron avant endommagé au 41e tour. Reparti 18e et bon dernier des pilotes encore en course, il franchissait finalement l’arrivée à une frustrante 13e place alors que son équipier Norris décrochait son premier succès.

Pour Lando, gagner la course sur un tel rythme, et creuser l’écart sur Max après la voiture de sécurité, je pense que c’est un signe très encourageant.

Une victoire qu’il tenait avant tout à souligner dimanche après la course, malgré sa déception : "Je pense qu'il y a beaucoup de choses positives à retenir de cette journée. Je pense que pour nous deux, la voiture était vraiment performante. Vous savez, je pense que pour Lando, gagner la course sur un tel rythme, et creuser l’écart sur Max après la voiture de sécurité, je pense que c’est un signe très encourageant. Je suis donc très heureux pour lui et pour toute l'équipe. Je pense que nous le méritons. Notre trajectoire au cours des 12 derniers mois a été orientée vers ce moment. Et oui, pour Lando aussi, vous savez, je pense que cela a été long à venir. Je suis donc heureux pour lui."

Mais l’Australien revient sur sa course et sur ce manque de réussite au moment de l’intervention de la Safety Car.

"J'étais content du départ", continue-t-il. "Et le fait que j'aie pu dépasser Leclerc était inattendu au début de la course. Donc, à partir de... À ce moment-là, j'étais assez content et j'étais, oui, vous savez, raisonnablement à l'aise avec lui derrière moi. C'est juste que le timing de la voiture de sécurité n'était pas idéal. Pour être honnête, je n'ai pas vu l'incident [avec Carlos Sainz]. Alors oui, je dois d'abord y jeter un coup d'œil. "

Impatient d'être à Imola

Oscar Piastri n'a pas été récompensé de ses effort à Miami. Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

Reste que, en constante progression depuis ces douze derniers mois, les McLaren ont bénéficié d’un gain de performance additionnel à Miami grâce à l’apparition de nouvelles évolutions importantes. Et Oscar Piastri entend bien profiter lui aussi de la compétitivité de sa monoplace, dans un futur proche.

"Oui, je pense que c'est encourageant de ce côté-là et même avec la voiture que j'avais, je pense que nous étions très forts aussi", conclut Oscar Piastri. "Alors oui, je suis impatient d'être à Imola. Je pense que, pour moi, la Chine a été un peu bizarre, j'ai été assez satisfait des progrès que j'ai faits par rapport à la saison dernière. Je pense donc que la Chine a été un peu moins bonne que les autres courses. Je pense qu'aujourd'hui, je me suis très bien débrouillé sur les mediums. Et j'étais content. Oui, c'est malheureux, mais ça ne veut pas dire grand-chose à la fin."

"Je pense que dans ces conditions, sur ce circuit, le rythme que nous avons eu aujourd'hui était inattendu. Je pense que nous ne comprenons pas vraiment pourquoi. Nous avons des hauts et des bas selon les jours. Mais oui, je pense que le fait que nous puissions gagner une course sur la performance pure est un signe très encourageant pour le reste de l'année. "

Propos recueillis par Filip Cleeren