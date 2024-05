Verstappen a fortement endommagé sa Red Bull en course

Max Verstappen et Red Bull ont craqué face à Lando Norris et McLaren au Grand Prix de Miami, mais la situation est encore loin d'être alarmante pour les Champions du monde. Le Néerlandais comme son écurie ont tout de même pris beaucoup de points pour conclure le week-end positivement et, à l'heure de se pencher sur les raisons de la deuxième place en course, le relativisme prime dans les explications de Christian Horner.

"On n'a pas eu un bon équilibre de tout le week-end", reconnaît d'abord le directeur de l'écurie, corroborant ce que l'on a vu et entendu au cours de l'intégralité des séances, Max Verstappen se plaignant aussi régulièrement d'un manque de grip.

Aussi, alors qu'il menait la course après s'être élancé en pole position, sa petite erreur à la chicane a eu des conséquences plus importantes que prévu, causant des dégâts qui ont vraisemblablement joué un rôle dans ses difficultés lors de son relais en pneus durs.

"Il a pris la quille vers le 20e tour et ça a causé pas mal de dégâts sous la voiture, donc nous devrons examiner les conséquences exactes de ce choc", confirme Christian Horner. "Mais il avait suffisamment de rythme à ce moment-là, il se détachait par rapport à Oscar [Piastri] et Lando avant d'avoir ces dégâts. Avec les dégâts, la deuxième place est tout de même un bon résultat. Nous avons quand même réussi à marquer le plus de points chez les constructeurs également. C'est un week-end très solide de l'équipe."

"Il y en avait une bonne quantité dans la zone arrière gauche du plancher", précise-t-il sur l'étendue des dommages. "Il manque une partie assez importante, et on a pu voir que ça fléchissait beaucoup. Il perdait deux dixièmes et demi dans le virage 1 à chaque tour. On ne sait pas si c'est à cause des dégâts, mais quand on voit les images, à la base la voiture n'est pas conçue comme ça."

La voiture de sécurité a été largement défavorable à Red Bull. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

L'autre facteur qui ne peut pas être omis concerne l'intervention de la voiture de sécurité. D'abord parce qu'elle a permis à Lando Norris d'effectuer un arrêt "gratuit" au meilleur moment, ensuite parce que son mauvais positionnement, devant Max Verstappen, a bouleversé la hiérarchie.

"Je pense que Lando n'aurait pas eu la position sur la piste", suppose Christian Horner. "Après, aurait-il pu dépasser au moins une Ferrari et Max ? C'est difficile à dire." Red Bull ne fait toutefois pas cas de cet épisode : "Ils auraient vraiment dû se placer devant Lando, heureusement qu'il n'a pas pris un tour d'avance sur tout le peloton. Heureusement, ils ont réglé le problème. Je suis sûr que le directeur de course avait ses raisons pour l'envoyer à ce moment-là."