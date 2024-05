Norris : "J'ai cru en McLaren et aujourd'hui le prouve"

C'était une question de temps, assure Lando Norris, et le jour est enfin arrivé ce dimanche au Grand Prix de Miami. Pour sa 110e course dans la catégorie reine, le pilote McLaren s'est imposé avec brio et a logiquement laissé éclater une joie rafraîchissante, lui qui en était passé parfois très près en montant à 15 reprises sur le podium auparavant.

"Quelle course ! Ça a été long à venir, mais j'ai finalement réussi à le faire", pouvait-il souffler après l'arrivée. "Je suis tellement heureux pour toute l'équipe, d'avoir enfin été à la hauteur pour eux. C'était une longue journée, une course difficile, mais je suis finalement tout là-haut, je suis aux anges."

"Tout le week-end a été bon. J'ai juste eu quelques petits problèmes en cours de route. Mais je savais, vendredi, que nous avions le rythme. J'ai tout simplement fait quelques erreurs. Aujourd'hui, nous avons réussi à tout assembler, nous avons eu une stratégie parfaite, et tout ça a payé. Alors merci à McLaren et à tout le monde. Et je dois remercier mon père et ma mère, évidemment."

J'imagine que beaucoup de gens ont douté de moi.

Lando Norris, qui disposait ce week-end d'une MCL38 bardée de nombreuses évolutions, estime que ce succès donne également raison à son choix de prolonger son contrat pour plusieurs années dès l'hiver dernier avec l'écurie de Woking.

"Je suis tout simplement fier, vraiment", insiste-t-il. "J'imagine que beaucoup de gens ont douté de moi en chemin. J'ai fait beaucoup d'erreurs ces cinq dernières années, dans cette courte carrière. Mais aujourd'hui, nous avons tout mis ensemble. C'est tout à l'honneur de l'équipe. Je suis resté chez McLaren parce que je croyais en eux. J'ai cru en eux. Et aujourd'hui le prouve."