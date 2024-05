McLaren débarque à Miami avec 10 évolutions !

Le format sprint du Grand Prix de Miami a beau ne pas être propice à l'introduction d'évolutions, McLaren a tout de même tenu parole en misant sur de très nombreuses nouveautés. L'écurie a confirmé dix changements sur sa monoplace avant le début des séances en Floride, ce qui en fait de loin celle qui a le plus modifié sa monture avant le week-end.

Cette fois-ci, l'équipe anglaise cherche à gagner en performance, après avoir surtout travaillé sur les faiblesses de la MCL38 lors des premières évolutions qu'elle a reçues ces dernières semaines. Le nouveau package a pour objectif de disposer d'une "voiture plus rapide", comme l'a souligné Lando Norris.

"Ça devrait être une évidence pour moi lorsque je serai au volant pour pouvoir aller de l'avant", espère le Britannique. "Mais ce n'est pas nécessairement destiné à gommer tous nos points faibles, point qui demeure notre objectif et sur lequel nous travaillons dur pour essayer de progresser. Mais tout ce qui peut permettre à la voiture d'aller plus vite est utile, surtout quand c'est si serré. Si l'on n'espérait pas que ça nous aide, nous n'aurions pas tout fait pour l'avoir ici alors qu'il y a une course sprint."

Dans le document remis à la FIA comme l'exige le règlement avant chaque Grand Prix, McLaren a listé dix nouveautés en les présentant ainsi :

Aileron avant entièrement nouveau, qui travaille en coordination avec les écopes de freins et la suspension avant pour améliorer l'appui aérodynamique global

Nouvelle géométrie de la suspension avant pour soutenir le flux d'air au niveau de l'aileron avant et offrir de meilleures conditions au reste de la voiture

Révision des écopes de freins avant et de leur ailette pour mieux gérer le flux d'air au niveau de l'aileron avant

Nouvelle entrée d'air des pontons pour compléter les changements apportés au flux d'air, avec une nouvelle carrosserie, pour mieux alimenter l'air à l'arrière de la voiture

Nouveau capot moteur pour améliorer l'efficacité aérodynamique en coordination avec la nouvelle entrée des pontons

Évolution des ouïes de refroidissement pour s'adapter au nouveau flux d'air dans cette zone de la voiture

Suspension arrière évoluée pour capitaliser sur le nouveau flux d'air et améliorer la génération d'appui avec les nouvelles écopes de freins arrière

Révision des écopes de freins arrière et de leur ailette pour générer plus d'appui aérodynamique

Nouveau beam wing déchargé pour mieux répartir la charge avec l'aileron arrière, ce qui devrait mieux convenir au tracé de Miami

La McLaren MCL38 dans son stand à Miami. Photo de: Giorgio Piola

Plusieurs autre écuries ont apporté des nouveautés, qui sont toutefois moins conséquentes que celles de McLaren. On en compte une chez Red Bull (plancher), quatre chez Mercedes (plancher, refroidissement, aileront et suspension avant), cinq chez Aston Martin (aileron avant, capot moteur, aileron arrière, beam wing et châssis), une chez Williams (aileron avant), deux chez Visa Cash App RB (plancher et diffuseur), deux chez Stake F1 (ailerons avant et arrière), et une chez Haas (plancher).

Seules les écuries Ferrari et Alpine indiquent n'avoir installé aucune évolution sur leurs monoplaces respectives.