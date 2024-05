Williams a enfin son châssis de rechange à Miami

Williams dispose enfin, à partir du Grand Prix de Miami ce week-end, du troisième châssis qui lui a tant manqué lors des dernières épreuves. L'écurie avait débuté le championnat sans voiture de rechange en raison de délais de production allongés durant l'hiver, ce qui avait entraîné une situation délicate lors du Grand Prix d'Australie.

Après l'accident d'Alexander Albon en essais libres, Williams avait sacrifié Logan Sargeant pour donner sa monoplace au Thaïlandais, privant ainsi l'Américain de la suite du week-end. Plusieurs autres accidents, notamment à Suzuka, n'ont pas arrangé les choses pour l'écurie de Grove, qui a tout de même réussi à reconstituer peu à peu son stock de pièces, tout en préparant ce troisième châssis qui va soulager la pression sur les épaules de ses pilotes.

"Ce que je peux dire, c'est qu'en dépit de tous ces gros accidents en début d'année, la troisième voiture est là, et elle est prête à rouler", a confirmé James Vowles, directeur de Williams, ce vendredi à Miami. "J'espère qu'elle restera dans une caisse pour les 18 prochains Grands Prix !"

La FW46 a beau représenter une avancée sur le plan des performances par rapport à sa devancière, le début de saison tumultueux de Williams fait que l'écurie n'a toujours pas ouvert son compteur en 2024 après les cinq premières courses. Le potentiel semble là mais il manque désormais la matérialisation en piste pour le transformer en résultats concrets.

"Il n'y a pas d'autre manière de le dire : il y a un potentiel mais nous ne l'avons pas du tout exploité", admet James Vowles. "Nous avons eu un certain nombre d'accidents, qui ont pesé lourd dans l'ordre des choses. Pour résumer ce qui s'est passé en Australie et au Japon, nous avons perdu trois planchers, trois ailerons avant, trois ailerons arrière, et trois boîtes de vitesses complètement détruites. C'est généralement ce que l'on perd sur une année, pas sur deux Grands Prix."

"Une écurie n'essaie pas de construire trop d'exemplaires de chaque élément, car ils évoluent au fil de l'année. Nous avons déjà une nouvelle suspension avant, et un nouveau plancher arrive dans deux semaines. Donc on n'essaie pas de construire dix exemplaires de chaque, mais trois ou quatre. Quand on en perd trois, il faut en reconstruire trois ou quatre pour faire du stock. Et ça nous a un peu mis en difficulté, c'est le moins que l'on puisse dire."

"Nous n'avons pas été performants alors que nous aurions dû l'être, on a juste essayé de reconstituer le stock. Le début de saison n'a pas été celui que nous voulions, mais tout est remis à zéro et nous allons de l'avant désormais. C'est derrière nous. Ce que je peux dire, c'est qu'il y avait beaucoup de potentiel de performance dans cette voiture, et il y a plus de performance encore à venir au cours des cinq ou six prochains Grands Prix."

Propos recueillis par Jonathan Noble