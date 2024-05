Stella : "Nous pouvons rattraper Red Bull au cours des 12 prochains mois"

Début 2023, McLaren réalisait une entame de championnat plus que compliquée, avec seulement 14 points marqués au cumul de ses deux pilotes, Lando Norris et Oscar Piastri, à l’issue des cinq premières courses de la saison. Douze mois après, le constat est éloquent : si l’on s’arrête également au cinquième Grand Prix de la saison en 2024, soit le dernier GP de Chine, McLaren pointait au troisième rang du classement constructeurs avec 96 points, derrière Red Bull et Ferrari, mais (très) loin devant Mercedes et Aston Martin.

En fait, l’ascension de McLaren coïncide avec l’arrivée d’une importante série d’évolutions techniques à l’été 2023, lors du Grand Prix d’Autriche. Des évolutions qui ont contribué à donner un coup de boost aux MCL60, Norris signant pas moins de sept podiums (dont six deuxièmes places) sur la deuxième partie de saison. De son côté, Piastri a terminé sa première année de F1 en trombe, avec notamment deux podiums, et même la victoire en course sprint au Qatar.

Aujourd’hui, McLaren s’est imposée comme la troisième force du plateau, Norris pointant à deux reprises sur le podium (troisième en Australie, deuxième en Chine). Naturellement satisfait de la dynamique en cours chez McLaren, Andrea Stella, son team principal, estime qu’il n’est pas inconcevable d’aller chercher Red Bull si cette montée en puissance se poursuit sur le même rythme.

Andrea Stella et l'écurie McLaren après le GP d'Australie. Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Je pense que dans l’ensemble, sur une période de 12 mois, nous nous sommes développés plus que n’importe qui d’autre, c’est évident", estime ce dernier. "Je pense que Red Bull ne s’est pas beaucoup développé l’année dernière. Il est clair qu’ils ont beaucoup travaillé en arrière-plan parce qu’ils ont innové la voiture de manière spectaculaire. Et pour innover la voiture comme ils l’ont fait, il faut des mois de reconception. Ils faisaient tout ce travail, et lorsqu’ils présentaient une nouvelle voiture, c’était un grand pas en avant."

"Même si nous avons apparemment perdu du terrain, je pense que nous avons perdu du terrain parce que nous en avons gagné beaucoup avant et pendant qu’ils ne se développaient pas. C’est pourquoi je pense que nous devons examiner les choses sur le long terme. Sur le long terme, nous sommes sur une trajectoire solide. Pour moi, c’est aussi ce que nous disons en interne : si nous maintenons cette trajectoire de développement pour les 12 prochains mois, alors pourquoi pas ? Nous pourrions rattraper Red Bull."

Un nouveau pas en avant à Miami ?

Le Grand Prix de Miami, ce week-end, verra d’ailleurs l’arrivée d’une nouvelle série d’évolutions sur les monoplaces de Woking. Des mises à jour a priori moins frappantes que celles de 2023, mais qui, espère Stella, contribueront à maintenir les McLaren dans la lutte pour les podiums.

Lando Norris prêt à challenger Max Verstappen ? Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Nous allons avoir quelques améliorations à Miami, nous allons voir comment elles se comportent", continue l’Italien. "Et puis, comme pour tout le monde, il y a beaucoup de gens à l’usine qui se concentrent sur le développement et c’est toujours une bataille pour le développement. C’est le vrai travail en Formule 1 : améliorer constamment les voitures. Et c’est ce que nous devons faire."



"Cette mise à jour ne sera pas aussi importante que les deux que nous avons apportées l’année dernière en Autriche et à Singapour. Si les choses correspondent à nos attentes, avec les chiffres de la soufflerie, par exemple, et avec la simulation informatique. C’est toujours un grand si. Parce que, vous savez, même si le taux de réussite de cette corrélation a été bon au cours des 12 derniers mois, il y a toujours des surprises possibles."