Norris : "Rien ne laissait présager" la performance de McLaren en Chine

Bien que Lando Norris n'ait pas profité bien longtemps de sa pole position au sprint du Grand Prix de Chine, étant sorti de la piste au départ et ayant été mis en difficulté par l'usure de ses pneus tout au long de l'épreuve de 19 tours, le pilote McLaren a excellé dans la course de dimanche.

Aidé par l'excellent timing d'une neutralisation lui ayant permis de passer aux pneus durs, Norris a tenu tête à la Red Bull de Sergio Pérez pour s'emparer de la deuxième place, derrière le vainqueur Max Verstappen, décrochant ainsi le 15e podium de sa carrière.

Cette performance a surpris l'équipe car celle-ci s'attendait à limiter la casse à Shanghai, étant donné que le circuit chinois compte de nombreux virages lents et longs en plus d'une longue ligne droite, des caractéristiques sur lesquelles la MCL38 n'est pas particulièrement performante.

"Nous avons été simplement plus rapides que nous le pensions. Les limitations, les endroits où nous nous attendions à être beaucoup plus en difficulté, nous ne l'avons pas été autant", a déclaré Norris. "Ces virages plus longs, comme le virage 1, ont toujours été un gros point faible pour nous. Et une partie du virage 1 a probablement été meilleure que ce à quoi nous nous attendions. Nous sommes encore en train d'apprendre à connaître la voiture et le tarmac est assez étrange, ce qui a peut-être joué en notre faveur."

"Nous n'inventons rien. Nous donnons notre avis honnête sur le niveau auquel nous voulons être. Je pense que si nous abordions un week-end en sachant que nous serions performants, nous le dirions. Mais nous avons été derrière Red Bull et Ferrari depuis le début de l'année donc il n'y avait aucune raison pour que nous pensions soudainement que nous devrions être devant. Rien ne laissait présager que nous allions faire une course extraordinaire."

Mais Andrea Stella, le directeur de l'équipe, a estimé que les conditions vues en course, avec un ciel couvert et des températures plus fraîches, pouvaient expliqué l'amélioration des performances de la MCL38 par rapport au sprint.

"En toute honnêteté, lors du sprint, nous n'avons pas vu que nous avions un rythme de course qui nous aurait permis de terminer devant Ferrari. C'était en quelque sorte conforme à ce que nous attendions avant de venir ici [en Chine]", a-t-il expliqué. "[La deuxième place en course] est donc un peu une surprise, surtout en matière de rythme de course."

Lando Norris, McLaren F1 Team, deuxième, avec son trophée, en compagnie d'Oscar Piastri, McLaren F1 Team, Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

"Nous savons que nous sommes performants lorsque nous avons des gommes tendres neuves, nous pouvons faire du bon travail sur un tour, mais lorsque nous enchaînons les tours, nous avons tendance à perdre de la performance. Mais je pense que les conditions de piste et le froid, le fait qu'il n'y ait pas eu de soleil, ont aidé d'une façon ou d'une autre à garder les pneus arrière sous contrôle."

"Nous avons donc pu utiliser les points forts de la voiture, comme nous l'avons vu en qualifications. Le train arrière, en particulier, n'a pas surchauffé. Par contre, si l'on regarde le sprint, je pense que nous avons eu un peu de surchauffe et que Ferrari semblait plus à l'aise."

Contrairement à Verstappen et Pérez, Norris n'était pas encore passé par les stands au moment où Valtteri Bottas s'est arrêté en piste, au 20e tour. Le timing du déploiement du Virtual Safety Car a un temps fait penser à Norris qu'il avait manqué l'occasion de faire un arrêt à moindres frais, cependant la prolongation de la neutralisation, qui a nécessité une procédure de voiture de sécurité complète, a permis au Britannique de s'arrêter et se placer devant Pérez et Charles Leclerc.

"Il y a eu quelques gros mots", a confié Norris concernant le moment où le VSC a été déployé. "Il était évident qu'il allait y avoir un VSC mais il n'a pas été déployé [immédiatement]. Je me suis dit : 'Je parie que ça va sortir dès que je sors du dernier virage', et c'est littéralement ce qui s'est passé ! La situation est évidemment allée en notre faveur parce que les Red Bull ont dû s'arrêter à nouveau et ça m'a permis de devancer Checo avec la Ferrari entre nous. Ça m'a probablement sauvé un peu."

Oscar Piastri a terminé huitième après avoir été la victime innocente de l'accrochage entre Daniel Ricciardo et Lance Stroll, la VCARB ayant heurté le diffuseur de l'Australien, ce qui, selon Stella, lui a coûté jusqu'à quatre dixièmes par tour.

"C'était une grosse perte", a expliqué Stella. "Oscar a subi des dégâts sur le diffuseur, il a perdu beaucoup d'appui à l'arrière, l'équivalent de quatre dixièmes de seconde. Lorsque nous avons entendu les chiffres, je n'étais pas très optimiste sur le fait de conserver notre position comme Oscar a pu le faire."

"Son résultat est moins remarquable que celui de Lando mais je pense qu'il a fait du bon travail en essayant de comprendre comment piloter la voiture en ayant perdu autant d'appui à l'arrière. La voiture était très survireuse. Il a réussi à s'adapter et à garder [Lewis] Hamilton derrière lui donc c'est aussi un très bon résultat."