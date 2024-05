Tsunoda veut "oublier" la Chine et "tout réinitialiser" pour Miami

Lors du Grand Prix de Chine, il y a deux semaines, Yuki Tsunoda s'est retrouvé en mauvaise posture après plusieurs courses où il avait montré de très bonnes performances. Un manque de rythme assez surprenant qui l'a vu se qualifier en 19e position pour la course principale, alors que son coéquipier Daniel Ricciardo passait la Q2 pour finalement prendre la 12e place.

Même si la monoplace de l'Australien était munie d'un nouveau châssis, la performance de Tsunoda en qualification reste plus qu'étonnante en vue de son début de saison très satisfaisant. Le Japonais est en effet à l'origine des sept points que compte son équipe VCARB, après avoir terminé dans le top 10 deux fois, en septième position en Australie et à la dixième place au Japon.

Interrogé sur le sujet, Tsunoda n'a pas caché l'incompréhension de l'équipe face au soudain manque de rythme de la monoplace en Chine et insiste sur le besoin de rebondir lors du Grand Prix de Miami ce week-end.

"Oui, l'équipe a fait pas mal de choses entre la Chine et Miami", déclare le Japonais. "Nous avons passé beaucoup de temps à essayer de comprendre et pour être honnête, nous n'avons probablement pas totalement compris pourquoi nous n'étions pas aussi performants [en Chine] que lors des courses précédentes."

"J'étais très loin du compte d'un seul coup... Je me battais pour P8, P9 et puis soudainement j'ai chuté en P19, et à deux dixièmes de la 18e place, donc pour une raison ou une autre, je n'avais pas du tout le rythme. Mais nous avons quand même trouvé quelques [problèmes] et ce genre de dixièmes [perdus] affectent beaucoup [les performances finales], en particulier dans le milieu de grille serré actuel où quelques dixièmes peuvent coûter plusieurs positions."

"Je dirais que nous aimerions oublier la semaine de course que nous avons eue [en Chine] et un peu tout réinitialiser pour Miami. Alors oui, on verra comment ça se passe, je suis sûr que nous pouvons faire mieux qu'en Chine."

Rappelons également que les deux monoplaces de l'équipe VCARB ont dû abandonner lors de la course principale à Shanghai. Ricciardo a lui été victime d'un accrochage avec Lance Stroll et Tsunoda avec Kevin Magnussen.

Daniel Ricciardo devant Yuki Tsunoda à Shanghai. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Au sujet des différents problèmes remarqués par l'écurie sœur de Red Bull, le jeune pilote de 22 ans ajoute que ses performances personnelles auraient également pu être meilleures. Il aborde également sa peur de rester coincé dans un "effet boule de neige" qui aggraverait la situation, alors qu'il souhaiterait plutôt se concentrer sur son travail mental.

"Évidemment, il n'est pas question que [du manque de rythme de la voiture], nous aurions pu faire mieux en tant qu'équipe pour comprendre plus tôt ce qu'il se passait", explique Tsunoda. "Et pour moi aussi, ne vous méprenez pas, ce n'est pas seulement à propos de la voiture et de l'équipe, mais aussi de moi. Il y a des choses que j'aurais pu mieux faire, c'est sûr."

"Ce qui me préoccupe le plus, c'est d'être dans une sorte d'effet boule de neige de mauvais rythme. Je ne veux pas [encore] me plaindre de la même chose, je veux juste retrouver le rythme normal que j'avais. Quand j'ai une mauvaise séance ou quoi que ce soit d'autre, je veux me concentrer sur moi plutôt que sur la voiture."