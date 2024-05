Russell : Mercedes n'essaiera pas de "viser la lune" à Miami

Avant la deuxième épreuve sprint de l'année avec le déplacement du championnat de F1 à Miami, Mercedes semble avoir mieux compris les erreurs commises lors du Grand Prix de Chine, il y a deux semaines. À Shanghai, avec le nouveau format de week-end sprint permettant aux écuries de changer les réglages de leur monoplace avant les qualifications de la course principale le samedi, l'équipe allemande avait choisi de totalement modifier les voitures de George Russell et de Lewis Hamilton juste avant les qualifications pour le Grand Prix.

Ces changements n'étaient visiblement pas la bonne solution puisque les deux pilotes se sont retrouvés en difficulté lors des qualifications, notamment Hamilton, sorti en Q1 et qualifié 18e pour la course, alors qu'il avait terminé le sprint en deuxième position le matin même. Russell a déclaré que, pour Miami, Mercedes changerait son approche et s'en tiendrait davantage à une continuité dans les réglages sur toute la durée du week-end, et ce même s'ils ne sont pas parfaits.

"Ce que nous avons appris, c'est que si l'on change toute la voiture et que l'on se lance directement dans une séance de qualifications, où chaque tour en Q1 ou Q2 est d'une importance capitale pour la préparation de la Q3 et pour la gestion des pneus qu'il reste, il est très difficile de s'adapter en si peu de temps", explique le Britannique. "Il est donc préférable d'avoir le diable aux trousses plutôt que d'essayer de trouver le bon filon [à la hâte]."

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Russell estime qu'il est de loin préférable d'essayer de corriger petit à petit les lacunes déjà connues, plutôt que de changer totalement de direction en cours de route, ce qui apporte énormément d'incertitude.

"Si l'on s'en tient à une configuration sous-optimale, c'est une configuration [certes] sous-optimale, mais que l'on connaît et à laquelle on peut s'adapter au fil du temps", ajoute le pilote de 26 ans. "Bien sûr, nous essayons de poursuivre la perfection, de viser la lune parfois, mais le faire en si peu de temps, cela peut nous faire perdre le cap."

"Je suis sûr que nous ne ferons pas la même erreur ce week-end. La course entre les quatre équipes derrière Red Bull est incroyablement excitante. Et si l'on trouve ce juste milieu, on peut gagner cinq, six ou sept positions le samedi après-midi. Alors oui, nous devons nous assurer que nous sommes en bonne position pour être performants."

À l'instar de McLaren et Visa Cash App RB, Mercedes apporte également quelques évolutions mineures à Miami, afin d'essayer de libérer le potentiel de sa W15. Après avoir fait preuve d'audace en tentant quelques expériences lors des derniers Grands Prix, Russell pense qu'il est temps de se fixer une direction et de s'y tenir.

"Les deux dernières courses nous ont permis d'apprendre beaucoup de choses. Je pense que nous sommes dans une bien meilleure position maintenant que nous avons testé plusieurs options entre les courses. Nous savons où la voiture fonctionne le mieux. Je pense qu'il ne nous reste plus qu'à l'affiner et à construire sur de meilleures bases."