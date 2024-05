Course - Norris, déclic à Miami !

Point d'orgue d'un week-end déjà marqué par une course sprint et deux séances de qualifications, le Grand Prix de Miami s'est tenu dans des conditions très chaudes, le mercure flirtant avec les 30°C dans l'air. Une donnée qui est venue compliquer les prévisions des écuries pour la tenue des gommes sur ce tarmac toujours assez atypique. Imperturbable ou presque, malgré tout, Max Verstappen s'est élancé en pole position avec à ses trousses les deux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Concernant les choix de gommes, les premiers et l'essentiel des pilotes ont choisi les mediums, mais Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Kevin Magnussen et Daniel Ricciardo ont opté pour un départ en pneus durs... et Valtteri Bottas pour les tendres ! À l'extinction des feux, le poleman a pris le meilleur envol mais pas Charles Leclerc, qui a toutefois récupéré la deuxième place quand Sergio Pérez est passé tout près de la correctionnelle en semant la zizanie au premier virage. Plus loin, Lewis Hamilton a dû céder face à la Haas de Nico Hülkenberg dans le premier tour, qui a vu Esteban Ocon et Pierre Gasly se battre assez durement, à l'avantage finalement du second.

VIDÉO - Le départ du Grand Prix de Miami

Disposant très vite de plus d'une seconde d'avance sur Charles Leclerc, Max Verstappen n'a pas eu à subir la menace du DRS de la Ferrari, tandis qu'Oscar Piastri s'est intercalé au troisième rang, devant Carlos Sainz. Puis l'Australien s'est emparé de la deuxième place aux dépens d'un Charles Leclerc visiblement en délicatesse avec son train arrière. Avec ses pneus durs, Lewis Hamilton a profité d'une erreur de Nico Hülkenberg mais en a lui-même commis une dans la foulée, le renvoyant à son cauchemar de la veille face à une Haas. Le pilote Mercedes a finalement pris l'ascendant pour la 7e place au 10e tour.

Aux avant-postes, Max Verstappen s'est échappé petit à petit, mais des des proportions moindres qu'à l'accoutumée puisque son avance sur Oscar Piastri a mis énormément de temps à passer au-dessus des 3 secondes. Quant aux arrêts au stand, les premiers passages aux pneus durs ont débuté après une douzaine de tours pour les pilotes de la deuxième partie du classement.

Preuve, peut-être, d'une RB20 pas impériale sur ce tracé, Sergio Pérez est resté englué au 5e rang et contraint de résister à Lando Norris avant d'être le premier des deux à plonger dans les stands, au 18e tour. Dans le trio de tête, Charles Leclerc s'est immobilisé au 20e tour, avec un arrêt éclair en 1"9. Pendant ce temps, Max Verstappen s'est manqué à la chicane et a heurté la quille, s'inquiétant de l'état de son aileron avant tout en envoyant cet élément en plein milieu de piste.

La voiture de sécurité virtuelle a été déployée pour évacuer cette quille, et trois pilotes en ont profité pour se jeter aux stands, dont Esteban Ocon. Le leader s'est arrêté une fois le drapeau vert de nouveau agité, en 2"2 pour les gommes dures, laissant les commandes à Oscar Piastri. Les McLaren, ainsi que la Ferrari de Carlos Sainz, ont poussé très loin leur premier relais. L'Australien et l'Espagnol se sont arrêtés simultanément, au 27e tour, laissant Lando Norris prendre la tête.

La voiture d'insécurité pour Verstappen

Au premier virage, Kevin Magnussen et Logan Sargeant ont fait du petit bois en s'accrochant, ce qui a provoqué l'abandon de l'Américain, l'intervention de la voiture de sécurité... et l'arrêt au stand "gratuit" du nouveau leader ! Surtout, et de manière absolument invraisemblable, le Safety Car a été envoyé devant Max Verstappen alors qu'il n'était pas en tête... avant de laisser passer l'intégralité du peloton pour se repositionner au bon endroit, devant le premier : Lando Norris. Kevin Magnussen, lui, a été jugé coupable de l'accrochage et sanctionné de 10 secondes de pénalité.

VIDÉO - Magnussen et Sargeant s'accrochent à Miami

La course a été relancée au 33e tour et Lando Norris a réussi à tenir derrière lui Max Verstappen, et même à se mettre à l'abri du DRS avant que son activation ne soit autorisée. Pendant que l'Anglais a porté son avance au-delà des 2 secondes, son coéquipier Oscar Piastri a eu maille à partir avec Carlos Sainz pour la quatrième place, derrière la troisième occupée par Charles Leclerc, au point de mettre l'Ibère en colère en demandant une pénalité, que les commissaires n'ont pas jugé bon d'infliger.

Un peu plus tard, non sans contact, le pilote Ferrari a pris le dessus sur une McLaren qui a cassé son aileron avant, coûtant très cher à Oscar Piastri, contraint de repasser au stand pour repartir dernier. D'un extrême à l'autre, à 15 tours du drapeau à damier, Lando Norris portait de son côté son avance en tête à 3"5 sur Max Verstappen.

VIDÉO - Norris prend la tête du GP de Miami

Dans les dix derniers tours de course, animés notamment par une défense acharnée mais vaine d'Esteban Ocon face à Fernando Alonso, Max Verstappen n'a rien pu faire. Le triple Champion du monde s'est plaint plusieurs fois d'un manque de grip avec sa Red Bull, laissant irrémédiablement s'échapper Lando Norris.

Finalement jamais inquiété, le pilote McLaren est allé conquérir cette première victoire qui commençait à le fuir telle une malédiction. Son écurie, elle, s'impose pour la première fois depuis la victoire de Daniel Ricciardo à Monza en 2021. Et derrière le vainqueur du jour, à plus de 7 secondes, Max Verstappen prend les points de la deuxième place devant Charles Leclerc.

Carlos Sainz termine quatrième, devant Sergio Pérez, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, George Russell et Fernando Alonso. Dixième, Esteban Ocon ouvre enfin le compteur de l'écurie Alpine en 2024 !

Grand Prix de Miami