Ocon inscrit le premier point d'Alpine en 2024

"Il y a eu de la bagarre toute la course, du début à la fin ! Le niveau d'intensité était à 110%. Avec la qualif d'hier, et même la course, qui étaient un peu difficiles avec la voiture qui n'était pas à 100%, je suis super content pour l'équipe aujourd'hui. On progresse petit à petit, il manque encore de la performance parce qu'on n'arrive pas à tenir les voitures qui étaient avec nous. Avec Hülkenberg, quelques tours de plus et ça aurait été chaud. On arrive à avoir ce point mais il ne faut pas que l'on soit satisfait avec ça. Il faut que l'on continue à pousser mais ça fait du bien de finir le week-end avec une récompense."