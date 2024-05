Horner heureux que les Red Bull "aient survécu" au départ de Pérez

Lors du Grand Prix de Miami, seul Logan Sargeant a dû abandonner la course à la suite d'un accrochage avec Kevin Magnussen au 28e tour. Mais le compteur aurait pu être bien plus conséquent dès le départ lorsque Sergio Pérez a failli emporter trois voitures avec lui, dont son coéquipier Max Verstappen, après une manœuvre plus qu'optimiste.

Qualifié à la quatrième position derrière les deux Ferrari, le Mexicain a en effet eu l'air de s'être grandement inspiré du départ de Lewis Hamilton lors de la course sprint du samedi, qu'il avait terminée dans les pontons de Fernando Alonso et qui, dans un effet domino, avait coûté la course à Lando Norris et à Lance Stroll.

Après une très bonne impulsion, le pilote Red Bull a pu prendre le meilleur sur Charles Leclerc et entrevoyait déjà la deuxième place derrière Verstappen. Mais Pérez n'a pas réussi à ralentir à l'approche du premier virage, tirant tout droit et manquant de percuter la Red Bull de son coéquipier, mais également les SF-24 de Leclerc et Carlos Sainz, ainsi que la McLaren de Oscar Piastri en revenant sur la piste.

Christian Horner, directeur de Red Bull, estime que même si le mauvais départ de Leclerc était une belle opportunité pour Perez, le pilote de 34 ans était à deux doigts de ruiner la course de toute l'équipe, s'estimant chanceux d'avoir vu les deux voitures s'en sortir indemnes.

"Son départ était optimiste. Charles n'a pas eu un bon départ devant, je pense que ça a poussé Checo à... Il a dû lever le pied pour Charles et ensuite il a vu une fenêtre dans le premier virage", explique Horner. "Il a foncé, il s'est évidemment enfoncé et a eu de la chance de ne pas accrocher Max au premier virage et de ne pas accrocher la Ferrari en revenant sur la piste. J'ai donc été heureux de voir que la plupart des voitures ont survécu."

La réaction du Champion du monde en titre après avoir vu les images du départ dans la cool room avant le podium, montre sa stupéfaction même s'il avait bien compris ce à quoi il avait échappé.

"J'étais bien conscient de ce qu'il se passait. J'ai tourné et j'ai vu [Pérez] bloquer les roues", déclare Verstappen. "Et j'ai regardé après la course, il y avait comme une égratignure sur mon diffuseur. Quelque chose a donc dû le toucher. Mais oui, c'était très serré. Cela aurait pu se terminer par un désastre, pour l'équipe aussi. Alors oui, j'ai eu de la chance."

Le départ de Sergio Pérez qui tire tout droit derrière Max Verstappen. Photo de: Alexander Trienitz

"J'ai pris un bon départ", explique Sergio Pérez, interrogé sur sa manœuvre. "Charles en a pris un très mauvais, mais dès que j'ai freiné à l'intérieur, il n'y avait plus d'adhérence, comme avec Lewis [pendant le sprint]. Et en dehors de la ligne, il n'y avait pas d'adhérence non plus, et j'ai fini par bloquer. J'ai failli sortir Max. J'ai donc dû freiner et j'ai perdu une place au profit d'Oscar."

Outre le fait d'avoir perdu une position lors du départ, la course du Mexicain ne s'est pas vraiment améliorée par la suite, le rythme de sa RB24 n'étant vraiment pas au rendez-vous. Il a terminé le Grand Prix à la cinquième place, puis a été promu à la quatrième après la pénalité reçue par Sainz pour s'être accroché avec Piastri.

"C'est malheureux, mais à part ça, je pense que nous avons eu du mal à trouver le rythme aujourd'hui", ajoute le pilote de 34 ans. "Nous n'avons pas réussi à trouver le rythme dont nous avions besoin et c'est quelque chose sur lequel nous devons travailler pour essayer de comprendre pourquoi, quel était le problème."