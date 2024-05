Verstappen : Brown veut "semer la zizanie" avec ses remarques sur Newey

Quelques jours après l'annonce du départ prochain d'Adrian Newey de Red Bull Racing, Zak Brown, le PDG de McLaren, s'est fendu de déclarations sur le sujet qui ne sont pas passées inaperçues : "C'est probablement le premier domino qui tombe, mais je pense que ce n'est pas le dernier si l'on se réfère aux CV qui circulent", a-t-il notamment lancé du côté de Miami.

Depuis février, et le déclenchement de l'affaire Christian Horner, Red Bull est au cœur des spéculations et beaucoup voient dans les diverses sorties et prises de positions l'éclatement au grand jour d'une lutte de pouvoir interne entre les clans autrichien et thaïlandais qui ferait rage au sein de la firme depuis le décès de Dietrich Mateschitz.

Horner a répondu à ces remarques de Brown en attaquant le dirigeant de McLaren mais également son homologue Toto Wolff, tout en assurant qu'il n'y avait pas d'hémorragie de cadres chez Red Bull Racing. Le Britannique a également jugé "inévitable" que certains rivaux tentent de profiter de la situation, ce avec quoi Max Verstappen est d'accord.

Pour le Néerlandais, il est clair que les succès du constructeur de Milton Keynes depuis 2022 ont placé les figures de son staff en ligne de mire de beaucoup d'équipes concurrentes. "Il est évident qu'il veut semer la zizanie. Pour nous, en tant qu'équipe, il n'y a rien à faire avec des commentaires de ce genre", a déclaré Verstappen à propos des remarques de Brown.

"De son point de vue, je le comprends bien sûr, parce que tout le monde essaie d'attirer notre personnel et c'est également tout à fait normal dans le monde de la Formule 1. Mais je ne suis pas vraiment intéressé par ces choses-là non plus. Je vois les gros titres, mais je ne clique même pas dessus."

Verstappen a aussi rappelé que beaucoup d'éléments importants du staff actuel de l'écurie étaient engagés sur des contrats de long terme, bien qu'il reconnaisse que des "aspects humains" entraient également en ligne de compte. Lui-même dispose d'un contrat courant jusqu'en 2028, même s'il apparaît depuis plusieurs semaines qu'un départ est possible, Mercedes mettant les bouchées doubles pour tenter d'attirer le triple Champion du monde dans ses filets afin de remplacer Lewis Hamilton.

"Dans la vie, rien n'est jamais garanti. Il est également possible que je ne me réveille pas demain matin, donc en fin de compte, dans la vie, on n'est jamais sûr à 100%. Bien sûr, de nombreux accords sont conclus, mais au final, il s'agit aussi pour chacun d'être satisfait de son travail et de se sentir apprécié au sein de l'équipe. Il y a aussi beaucoup d'aspects humains qui entrent en jeu."

Avec Jake Boxall-Legge et Ronald Vording