Ferrari remplace l'ingénieur de course de Leclerc

Un peu plus de cinq ans après le début de leur collaboration au sein de la Scuderia Ferrari, Charles Leclerc et son ingénieur de course Xavi Marcos voient leurs chemins se séparer. Le constructeur italien a en effet annoncé ce jeudi soir, via un court communiqué, que le technicien allait quitter son poste le 13 mai pour s'occuper d'autres programmes de la marque.

"La Scuderia Ferrari HP annonce qu'à partir du lundi 13 mai, Xavi Marcos apportera sa précieuse expérience d'ingénieur de course au sein de l'équipe de Formule 1 au développement d'autres programmes importants de l'entreprise", peut-on ainsi lire.

Dans la foulée de cette première annonce, la Scuderia a dévoilé le nom de son remplaçant, qui aura donc la tâche, entre autres, de guider en piste le Monégasque : il s'agira de Bryan Bozzi, qui occupait jusqu'ici le rôle d'ingénieur performance de Leclerc, et qui fera ses grands débuts dans son nouveau rôle à compter du GP d'Émilie-Romagne la semaine prochaine.

"La Scuderia Ferrari HP annonce que Bryan Bozzi, qui travaille dans l'équipe depuis dix ans, actuellement en tant qu'ingénieur de performance de Charles Leclerc, assumera désormais le rôle d'ingénieur de course à partir du week-end prochain, lors du Gran Premio del Made in Italy et dell'Emilia-Romagna à Imola."