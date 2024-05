McLaren peut enfin "passer à autre chose" après Sotchi 2021

La victoire de Lando Norris à Miami a fait remonter de douloureux souvenirs pour McLaren et son pilote. En effet, le Britannique aurait pu être vainqueur dès 2021, au Grand Prix de Russie, lorsqu'il menait la course après avoir sécurisé la première pole position de sa carrière. Malheureusement, sous la pluie, une erreur de stratégie dans les derniers tours a privé Norris de sa première victoire.

Cette erreur de jugement qui a poussé le pilote à rester en piste au lieu de passer aux stands monter de la gomme intermédiaire, ce qui le fera finalement terminer à la septième position, a marqué toute l'équipe britannique et a également servi d'argument à ceux qui doutaient de la capacité de Norris à performer sous pression.

Au micro de Sky Sports, l'ingénieur de course du pilote McLaren, Will Joseph, semblait soulagé que la victoire en Floride puisse permettre à l'écurie anglaise de mettre la course de Sotchi 2021 derrière elle. "Cela fait longtemps que nous l'attendions, surtout après la Russie", déclare Will Joseph. "C'est une bonne chose. Cette course me hante à chaque fois, elle me hante dans mon sommeil. J'ai l'impression que nous pouvons passer à autre chose maintenant."

Le directeur de McLaren, Andrea Stella, est lui clair sur la responsabilité de l'erreur qui a coûté la victoire à son pilote, estimant que le blâme revient à l'équipe qui n'était "pas prête" à recevoir une telle pression à l'époque.

"Cela a été un véritable tournant pour Lando lui-même et aussi pour l'équipe en ce qui concerne la façon dont nous devons fonctionner lorsque la pression monte. Sur la façon dont nous devons collaborer pour prendre de bonnes décisions, en apportant les informations acquises en piste et les informations dont vous disposez dans les stands."

"Mais si je reviens à cette course, je pense que la responsabilité nous revient parce que nous n'avons pas suffisamment insisté pour faire le pit stop. Le pilote en piste ne voit pas s'il pleut ailleurs, nous oui, et c'est donc nous qui avons failli en n'obligeant pas Lando à rentrer au stand."

"Je pense donc que même dans ce cas, il a fait son travail, mais nous n'étions pas prêts, en tant qu'équipe, à remporter la victoire, et il n'est jamais facile de remporter des victoires."

Lando Norris sur le podium à Miami. Photo de: Erik Junius

À la suite de cette première victoire pour Lando Norris après 110 départs en Formule 1 et six années dans la discipline, Andrea Stella n'a pas manqué de rappeler que son pilote a toujours été prêt à performer aux avant-postes, mais n'avait pas forcément les outils nécessaires pour le faire.

"Nous étions totalement convaincus que le fait que Lando n'ait jamais gagné n'était pas de sa faute, c'était l'équipe", explique l'Italien. "Nous devions lui donner les moyens de gagner et dès que nous y sommes parvenus, il l'a fait."

"C'est pour moi une preuve qu'il était prêt. De plus, si nous regardons ce qu'il a fait en termes de podiums avec une voiture qui parfois ne pouvait pas se battre aux avant-postes, pour moi Lando est sur une très bonne dynamique."

Miami constitue le deuxième échec de Red Bull dans cette saison 2024, puisqu'il s'agit de la seconde course que l'équipe autrichienne ne parvient pas à gagner après le Grand Prix d'Australie, remporté par Carlos Sainz. Ce week-end en Floride a également été la preuve de l'ambition de McLaren et de sa capacité à menacer Red Bull et Ferrari. Cependant, Stella garde les pieds sur terre en louant les accomplissements de l'écurie championne du monde.

"Si nous regardons ce que Red Bull a réalisé, je ne sous-estimerai jamais ce qu'ils ont accompli", ajoute Stella. "J'aime toujours leur tirer mon chapeau, parce qu'il y a tellement de façons dont les choses peuvent mal tourner et le fait qu'ils aient eu autant de succès avec une telle série de victoires est tout simplement incroyable. Je pense que nous n'en sommes qu'au début de cette aventure et j'espère que nous aurons d'autres journées [comme Miami] à l'avenir."