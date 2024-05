Stella : "irréaliste" que Miami traduise le reste de la saison

La victoire de Lando Norris au Grand Prix de Miami au volant d'une McLaren truffée d'évolutions ne peut être qu'une bonne nouvelle pour l'écurie britannique, qui signe son premier succès en course depuis celui de Daniel Ricciardo à Monza en 2021.

L'équipe basée à Woking avait apporté un gros package d'améliorations ce week-end et espérait faire un pas en avant vers les Ferrari et les Red Bull, devant elle au classement constructeurs, digne de celui effectué en juillet 2023 et qui leur avait permis de quasiment rivaliser avec les Champions du monde en titre. Un package qui semble avoir fonctionné puisque son introduction s'est traduite par une victoire pour Norris.

Son coéquipier Oscar Piastri a quant à lui eu moins de chance, finissant à la 13e place après avoir subi des dégâts à la suite d'un accrochage avec Carlos Sainz. Cependant, son rythme était bien présent, notamment au début de la course, lorsqu'il s'est frayé un chemin jusqu'à la deuxième place et a réussi à accrocher le rythme de la Red Bull de Max Verstappen.

Malgré ce résultat plus que positif, le directeur de McLaren Andrea Stella, ne crie pas victoire trop vite estimant que la monoplace avait pu battre les Red Bull, certes grâce au travail de l'équipe, mais aussi parce que l'écurie autrichienne était un peu passée à côté de sa course.

"Je pense que oui, nous avons amélioré la voiture, nous le voyons dans les chiffres et c'est concret, vous devriez le voir dans les chronos", déclare Stella au sujet des améliorations apportées. "Mais je pense que cette course a été un peu difficile pour Red Bull. Comme nous l'avons déjà dit, je ne mettrais pas ma main à couper que le rythme [des McLaren] que nous avons vu [pendant la course] est une représentation de l'avenir."

"Nous prenons ce résultat positif, nous prenons cet encouragement. C'est encore plus d'énergie pour développer, peut-être encore plus vite que ce que nous faisons. Mais à mon avis, si nous voulons nous battre de manière régulière avec Red Bull, nous devons livrer un autre package comme celui que nous avons apporté ici."

"Au Japon, nous étions à six dixièmes de Red Bull en qualifications, en Chine, nous étions à nouveau à quelques dixièmes, il serait donc complètement irréaliste de penser que ce que nous avons vu [à Miami] représentera la suite de la compétition. Je pense que Red Bull n'a pas tiré le meilleur parti de son package."

Lando Norris à la lutte avec Max Verstappen et Oscar Piastri. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Les bonnes performances de la MCL38 sur un circuit composé de virages lents et de longues lignes droites, principales faiblesses de la monoplace, devraient être une autre indication que les évolutions apportées sont un succès. Cependant, Stella a préféré une nouvelle fois temporiser en ajoutant que l'équipe avait maximisé ses chances de réussite en réglant les voitures de manière à mieux performer à basse vitesse et que ces résultats n'étaient pas forcément dus qu'aux améliorations.

"Oui, nous avons été raisonnablement compétitifs dans [le secteur 2] qui comporte une longue ligne droite et une zone à faible vitesse. Nous avions une bonne vitesse de pointe ici, l'une des raisons étant que nous avons volontairement décidé d'opter pour un aileron arrière relativement léger, mais nous avons pu le faire aussi parce que nous avons ajouté de l'appui grâce au package."



"En même temps, nous avons délibérément décidé de régler la voiture de façon à maximiser les performances à basse vitesse. Donc les bons résultats que nous avons eus dans les virages lents ne sont pas nécessairement dus au [nouveau] package, mais aussi aux décisions prises pour régler les voitures et nous assurer d'être aussi forts que possible dans ces zones-là. En fait, si vous regardez les qualifications, nous avons perdu pas mal de temps dans la section à haute vitesse, mais c'était en quelque sorte un choix délibéré en matière de réglages."

Avec Evan Gale et James Newbold