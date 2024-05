McLaren surpris par la performance de sa monoplace face à la Red Bull

Un timing parfait lors de la voiture de sécurité a permis à Lando Norris de devancer Max Verstappen lors de la relance au GP de Miami, où beaucoup s'attendaient à ce que la Red Bull prenne l'avantage et s'éloigne ensuite. Mais au lieu de cela, le pilote McLaren a non seulement été en mesure de rester devant le Néerlandais en le sortant de sa zone DRS dès le premier tour, mais il a ensuite confortablement creusé l'écart en enchaînant les tours rapides.

Au final, Norris est passé sous le drapeau à damier avec 7"612 d'avance sur le champion en titre, qui a admis après la course qu'il n'avait pas la voiture pour se battre face à la McLaren. S'adressant à Sky, Andrea Stella, directeur de l'équipe McLaren, a déclaré que la performance de la MCL38 face à la Red Bull n'avait pas été anticipée.

"Nous savions que la voiture était rapide, [même si] c'est un peu une surprise. Mais nous le prenons positivement et nous le prenons aussi pour le futur", a souligné le patron de l'écurie victorieuse.

Stella avait depuis longtemps confiance en Norris et ses talents, et l'avait soutenu dans des moments difficiles où le Britannique s'était rendu responsable d'erreurs coûteuses. Mais à travers tout cela, Stella a dit qu'il savait que dès que McLaren lui donnerait une machine capable de gagner, il serait capable de le faire.

"Beaucoup de premières", a-t-il ajouté. "La plus importante est la première victoire de Lando, car il la méritait tellement. Nous avons toujours dit que dès que nous lui donnerions le bon matériel, il y arriverait, et il y est arrivé. Pour ma part, mes pensées vont aux hommes et aux femmes de McLaren."

Une victoire dédiée à Gil de Ferran

"Cette victoire est pour Gil de Ferran", a ajouté Andrea Stella. Zak Brown, PDG de McLaren, a lui aussi dédié ce succès à l'ancien directeur sportif de l'équipe britannique, décédé l'hiver dernier. Brown a estimé que la façon dont la course s'est déroulée, avec des circonstances offrant à Norris toutes les opportunités, était due à l'influence continue de Gil de Ferran et du défunt propriétaire de McLaren, Mansour Ojjeh, qui est décédé en 2021.

"Cette victoire était attendue depuis longtemps et elle est très populaire parmi les fans et les pilotes", a observé Brown. "Les pilotes sont allés le voir pour le féliciter. Il a parfaitement piloté. La voiture était très rapide et je pense que Gil de Ferran et Mansour y sont pour quelque chose."

"La construction de ces équipes de Formule 1 ne se fait pas du jour au lendemain, c'est une énorme contribution de plus de 1000 personnes chez McLaren, donc je veux remercier tous les hommes et les femmes qui ont travaillé si dur. Passer de la situation dans laquelle nous étions au début de l'année dernière à celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui est tout simplement incroyable et c'est le fruit d'un travail d'équipe."

Avec Jonathan Noble