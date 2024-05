Alonso : "Ocon s'est beaucoup battu mais toujours avec respect"

Fernando Alonso et Aston Martin n'ont pas connu un week-end brillant à Miami, avec notamment une élimination dès la Q2 et une lointaine 15e place sur la grille de départ. Fidèle à sa réputation, le double Champion du monde n'a toutefois rien lâché en course pour remonter jusqu'au neuvième rang et inscrire deux points.

Sa course a notamment été marquée par un combat serré avec Esteban Ocon, son ancien coéquipier chez Alpine. Le Français était en pneus durs avec un déficit de vitesse en ligne droite, l'Espagnol en mediums avec le DRS, et le plus jeune des deux a dû s'incliner, mais il a fait fait preuve d'une valeureuse résistance qui a tenu en haleine les supporters de l'écurie tricolore. Fernando Alonso, lui, a apprécié.

"Il y a eu de belles batailles", explique-t-il. "Esteban s'est aussi beaucoup battu. Comme toujours, c'est un compétiteur, mais toujours avec respect. J'ai vraiment aimé me battre avec lui. C'est le premier point pour Alpine et je suis content pour eux. Mais je pense qu'Esteban a vraiment bien piloté pour aller chercher ce point. Bravo à eux."

Une stratégie chanceuse

À titre plus personnel, le week-end en Floride ne restera pas dans les annales pour Aston Martin qui, en dépit d'évolutions apportées à l'AMR24, s'est engluée dans le milieu de peloton. Au lendemain d'une course sprint qui a tourné court au premier virage, Fernando Alonso a au moins pu bénéficier d'un timing avantageux de la voiture de sécurité virtuelle.

"Je pense que l'on a vraiment été chanceux avec le Safety Car, ça a vraiment aidé notre course", admet-il volontiers. "En partant avec les pneus durs, on pensait peut-être s'arrêter un peu plus tard, mais la voiture de sécurité [virtuelle] est intervenue dans ce tour et nous avons saisi l'opportunité. Puis la véritable voiture de sécurité a regroupé tout le monde, nous étions en mediums, les autres en durs. Nous avions donc un petit avantage. Donc oui, nous avons été chanceux avec la stratégie et le Safety Car. C'était un petit peu mieux en course par rapport aux qualifications, mais nous devons encore améliorer notre rythme sur les longs relais."

Après six Grands Prix cette saison, Aston Martin doit se contenter d'une cinquième place de plus en plus lointaine au championnat constructeurs et a bouclé son moins bon week-end en 2024 sur le plan comptable. Pendant ce temps, Fernando Alonso observe comme tout le monde les progrès phénoménaux réalisés par McLaren et Lando Norris.

"Je pense que c'était la deuxième équipe la plus rapide en Chine", souligne-t-il. "Et ils étaient à nouveau rapides ici, surtout lors des qualifications sprint ; ils étaient très, très rapides. Ils ont apporté beaucoup d'évolutions ici. On verra ce qui va se passer dans les prochains jours au championnat."