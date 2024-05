Leclerc : "Il nous manque encore un peu de rythme"

Après deux quatrièmes places de rang – au Japon et en Chine –, Charles Leclerc a renoué avec le podium à Miami en terminant à la troisième place, devant son équipier Carlos Sainz, ce dernier ayant finalement été rétrogradé au cinquième rang en raison d’une pénalité de cinq secondes.

En Floride, Leclerc s’est longtemps positionné comme le poursuivant immédiat de Max Verstappen et sa Red Bull. Deuxième des qualifications sprint, deuxième de la course sprint, le Monégasque s’est une nouvelle fois qualifié à la deuxième place sur la grille pour la course principale.

Un départ mouvementé

Le départ du Grand Prix s’avérait toutefois mouvementé avec une attaque au premier virage de Sergio Pérez (Red Bull), le Mexicain tirant tout droit au freinage, évitant de peu l’accrochage avec la Ferrari.

Charles Leclerc n'était pas loin de l'accrochage avec la Red Bull de Sergio Perez au départ. Photo de: Alexander Trienitz

"C’était très difficile", soufflait Charles Leclerc à sa descente de voiture en évoquant le départ. "Checo [Perez] était à l’intérieur, je n’ai pas pris un bon départ. Dès que j’ai lâché l’embrayage, j’ai patiné. J’ai vu Checo sur la droite, mais il y avait très peu d’adhérence, il a bloqué ses roues et j’ai cru que nous allions nous accrocher. Mais heureusement pour tout le monde, nous sommes tous sortis de ce premier virage sans aucun dommage."

Dépassé ensuite par la McLaren d’Oscar Piastri au cinquième tour, Charles Leclerc a repris la deuxième place au 19e tour à la faveur d’un changement de pneus inspiré de la part de la Scuderia, qui permettait à ce dernier d’opérer un undercut sur le pilote australien.

Mais l’accrochage entre Sargeant et Magnussen au 28e tour et l’intervention de la voiture de sécurité permettaient à Lando Norris de dépasser à la fois Verstappen et Leclerc, et au Britannique de remporter son premier succès sur sa McLaren.

Troisième du Grand Prix de Miami, Charles Leclerc reprend quelques (petites) unités à Sergio Perez (quatrième de la course) dans la lutte pour la deuxième place, mais concède encore un peu plus de terrain à Max Verstappen, qui continue d’augmenter son avance au classement.

Un premier arrêt inspiré a permis à Leclerc de reprendre la deuxième place à Piastri. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

"Nous avons essayé de nous concentrer sur nous-mêmes", continue le pilote Ferrari. "Mais aujourd'hui, il nous manque encore un peu de rythme. Nous avons fait de notre mieux. Évidemment, nous n'avons pas eu de chance avec la neutralisation, le timing du Safety Car n'était pas bon pour nous, puis nous avons fini par avoir les pneus les plus vieux de tous les gars à l'avant, mais nous avons tout géré assez bien. La troisième place est donc le mieux que nous ayons pu faire et nous en sommes satisfaits."

A nous d'apporter les améliorations très rapidement et de rattraper notre retard.

Tout comme Max Verstappen, Charles Leclerc salue la performance de Lando Norris, qui a remporté dimanche le premier Grand Prix de sa carrière.

"Oui, tout d'abord, je suis très heureux pour Lando", a-t-il ajouté. "Il le mérite. Très souvent, il est arrivé très près du but. Mais pour une raison ou une autre, il n'y est pas arrivé, mais aujourd'hui il a fait un travail incroyable. Tout le week-end, il a été à la limite et déjà en Q2, je pense qu'il y a eu un tour où je me suis dit, OK, ils sont très, très forts."

"Et nous nous attendions à ce qu'ils soient forts, peut-être pas autant que ce qu'ils ont montré aujourd'hui. Mais il le mérite pleinement. Et maintenant, c'est à nous d'apporter les évolutions très rapidement et de rattraper notre retard."

Propos recueillis par Filip Cleeren