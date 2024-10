Exclusif - Dans les coulisses du premier test F1 de Kimi Antonelli

Lors du Grand Prix d'Autriche, l'hôtel Schonberghof est une destination incontournable. Situé à quelques minutes à pied de l'entrée du paddock, sur une colline surplombant le tracé de Spielberg, on y rencontre diverses personnalités de la Formule 1.

Le décor change du tout au tout lorsqu'il n'y a pas de course sur le circuit, comme c'était le cas un mardi d'avril dernier. Le printemps arrive très lentement dans cette région, les vêtements sont encore chauds et l'ambiance rappelle les essais hivernaux lorsqu'ils se déroulaient à Barcelone.

Le restaurant de l'hôtel Schonberghof est ouvert et l'on entend quelqu'un parler italien et anglais à l'une des tables. Kimi Antonelli passe nonchalamment de sa langue maternelle à l'anglais pour s'adresser à Stéphane Guérin, consultant Mercedes à ses côtés depuis ses premiers pas en monoplace.

"Wiener schnitzel pour tout le monde ?", demande Antonelli, et la table acquiesce à l'unanimité. Dans douze heures, il montera pour la première fois dans une Formule 1, la Mercedes W12 que Lewis Hamilton a pilotée lors de la folle saison 2021.

Dans toute carrière, il y a des jours qui marquent à jamais et qui surviennent sans que l'on ne s'y attende. Le premier essai au volant d'une F1, pour tous les pilotes qui ont eu cette opportunité, est un souvenir destiné à rester gravé dans leur mémoire pour toujours.

Kimi Antonelli avec un ingénieur. Photo de: Mercedes AMG

Il n'y a aucune trace de nervosité dans l'air, probablement que ses parents Marco et Veronica la masquent très bien. Antonelli se tient à carreau, il parle de son baquet, "il a l'air très confortable", remarque le jeune Italien, ou de la météo, "peut-être que je devrai faire mes premiers tours au volant d'une Formule 1 avec des pneus pluie", explique-t-il à son père et sa mère.

Antonelli ne sait pas encore que ce n'est pas seulement la pluie qui l'accompagnera lors de ce premier essai, car dans l'après-midi de la neige fera également son apparition. À table, il dévore son wiener schnitzel mais ne cède pas aux sucreries ni aux boissons autres que l'eau plate. Son père Marco brise le silence qui s'était installé en demandant : "Qu'est-ce que les ingénieurs t'ont dit ?". "Le programme dépendra de la météo", répond Antonelli. "J'ai été surpris de les voir tous très enthousiastes."

À la veille de son premier test en F1, Antonelli a déjà mémorisé les noms de tous les ingénieurs avec lesquels il allait travailler. Il a demandé à Mercedes un fichier contenant tous les membres du personnel qu'il rencontrerait sur la piste, associant les noms aux visages, une façon d'accélérer le processus d'intégration au sein de l'équipe.

Alors que le dîner touche à sa fin, Antonelli raconte des anecdotes sur la saison de Formule Régionale qui s'est achevée seulement six mois auparavant, et sur les difficultés qu'il a rencontrées lors des trois premiers week-ends en Formule 2, aux prises avec une monoplace qui n'était pas encore au top. Après un baiser à ses parents, le jeune homme de 17 ans se retire ensuite dans sa chambre.

Andrea Kimi Antonelli roulera avec le numéro 12 l'année prochaine en F1. Photo de: Mercedes AMG

Le lendemain, il pleut. Quand Antonelli ouvre la porte du box Mercedes à 8 heures du matin, il est déconcerté : "Tous ces gens sont là pour moi ?". Il n'y a pas d'invités, seulement le personnel nécessaire, tout se déroule à huis clos. Mais pour quelqu'un qui vient des paddocks des catégories inférieures, cela fait beaucoup de monde. Pour un test de F1, il y a environ 30 personnes dans le stand, dont les ingénieurs, les mécaniciens, les télémètres, etc.

L'exception est faite pour l'auteur de ces lignes, une vieille promesse faite à Antonelli lors de sa première saison en monoplace : "Je veux être là le jour où tu piloteras une Formule 1 pour la première fois". Ce n'était qu'une question de temps, mais le jeune Italien a su y mettre le rythme.

Il se déplace avec décontraction, salue tout le monde et discute, commentant la quantité de pluie sur la piste. "Je pense que c'est vraiment beaucoup", reconnaît-il. "J'espère pouvoir rouler, même avec des pneus pluie, mais je veux faire le tour". À 9 heures précises, les ingénieurs lui laissent le champ libre : Antonelli met son casque et monte lentement dans la voiture.

Neuf minutes plus tard, les mécaniciens enlèvent les couvertures chauffantes, la pression monte et les mains d'Antonelli tremblent un peu. C'est à ce moment-là que commence à se dessiner l'œuvre d'une vie. Ce n'est pour l'instant qu'un croquis, mais c'est une esquisse au feutre indélébile. Son père Marco, connu pour être un dur à cuire, ne peut cacher un soupçon d'émotion, puis met tout de côté et se prépare à observer les chronos.

Antonelli termine le premier run, de quelques tours seulement, suivi d'un rapide débriefing avec les ingénieurs. Il est impressionnant de voir un jeune homme de 17 ans répondre aussi rapidement et précisément aux questions des ingénieurs réunis autour de lui. Il fait ensuite une pause.

Kimi Antonelli lors de son premier test F1. Photo de: Mercedes AMG

"C'est tellement cool... peu importe la difficulté des conditions, on sent immédiatement que plus l'on attaque, plus la voiture se colle au sol. Quand on sort d'un virage, on réalise que l'on aurait pu aller plus vite, et puis le freinage… l'adhérence dans les virages malgré les pneus pluie, c'est dingue, mamma mia", explique Antonelli.

Une brioche, un jus d'orange et retour dans la voiture. À la fin du deuxième run, un sourire s'affiche sur les visages des ingénieurs, notamment sur celui de Riccardo Musconi, celui qui est en charge de l'équipe effectuant les tests, originaire d'Imola. On montre à Antonelli les images embarquées téléchargées depuis la caméra placée sur la voiture, et le jeune pilote anticipe leurs remarques : "Là, je crois que je suis allé trop loin", dit-il en riant, et les ingénieurs, face à sa sincérité, ne peuvent qu'acquiescer.

On voit à quel point l'expression d'Antonelli devient plus sereine au fur et à mesure des essais. Ses mains ne tremblent plus et il commence à profiter de l'instant. La pause déjeuner arrive et il commence à neiger. Antonelli ne veut plus s'arrêter. Il en profite pour demander s'il peut faire quelques tours dans la voiture de route de son père Marco."Qu'est-ce que vous en dites, si je fais quelques tours, est-ce que quelqu'un va se fâcher ?".

Une fois qu'il a obtenu le feu vert, il monte dans la voiture avec son père assis à ses côtés et se lance sur la piste. Marco Antonelli a usé beaucoup plus de pneus que Kimi, une expérience qui lui permet de donner des conseils appropriés à son fils, compte tenu des conditions de piste très difficiles.

Les deux hommes échangent leurs avis sur les trajectoires, les vibreurs à prendre et ceux à éviter, puis Kimi arrive un peu large au freinage du virage 4. Son père anticipe le risque de finir dans le bac à gravier et lui lance un avertissement sévère : "Attention ! On va finir par s'enterrer ici et on va avoir une sale gueule…". Kimi rigole : "J'ai l'impression que quelqu'un a peur, hein ?".

Après quelques tours, les pneus ayant pris un bon coup, les deux hommes regagnent les stands. La neige continue de tomber et le programme est reporté au lendemain. "Vous avez vu si mes parents étaient excités ?", demande Antonelli. En recevant une réponse affirmative, il admet qu'il l'était aussi : "Vous savez, hier soir au dîner, je ne m'en rendais peut-être pas encore compte, mais aujourd'hui... eh bien, quand [les ingénieurs] ont descendu la voiture pour le premier run, c'était un mélange de tension et de joie."

Kimi Antonelli avec ses parents. Photo de: Mercedes AMG

Le baptême pluvieux est terminé. Les parents disent au revoir à leur fils et partent en voiture pour se rendre sur le circuit du Mugello, afin de gérer l'équipe familiale engagée dans le championnat italien de Formule 4.

Antonelli se prépare pour la deuxième journée d'essais, la météo lui accordant un peu de répit en lui permettant enfin d'utiliser des pneus slicks pour la première fois. Il sourit. À 17 ans, Antonelli est un jeune homme aux multiples facettes. D'un côté le professionnel, capable de convaincre Mercedes de lui accorder une opportunité très rare dans le monde du sport automobile. De l'autre, un adolescent qui aime rester en retrait.

"Vous savez ce qui est devenu clair pour moi après cette journée ? J'ai compris pourquoi il y a un millier de personnes qui travaillent pour qu'une monoplace de Formule 1 puisse rouler sur la piste", explique-t-il. "Ah, et envoyez-moi la vidéo que vous avez prise pendant que je faisais peur à mon père !".

Puis il s'éloigne, vêtu d'une combinaison noire parfaitement ajustée, pour se rendre au dernier briefing technique de la journée.