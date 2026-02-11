Les F1 2026 bien parties pour aller aussi vite qu'en 2025

Pour la FIA comme pour Pirelli, les craintes qui pouvaient subsister concernant le rythme des F1 2026 est déjà levé. Connaître plus précisément le niveau de performance de cette nouvelle génération de monoplace demandera encore un peu de temps, mais le différentiel avec le cycle précédent ne représente plus une inquiétude.

Alors qu'ont débuté les essais de Bahreïn, deux semaines après le shakedown de Barcelone, la tendance est même de penser que les chronos de 2025 seront parfois atteints dès la première partie de saison en rythme de course.

"Il est trop tôt pour le dire, mais les équipes disposent de nombreux outils de [collecte de données] sur les voitures", explique Jan Monchaux, directeur technique monoplace de la FIA. "Elles ne roulent pas avec le poids qu'elles pourraient atteindre. Nous ne savons pas combien de carburant elles utilisent, mais le sentiment général est que les voitures sont là où nous nous attendions à ce qu'elles soient, peut-être même mieux que nos prévisions."

"Cela dépendra beaucoup du circuit, Mais sur certaines pistes au début de la saison, les voitures auront un rythme de course similaire à celui qu'elles avaient en 2025. Sur d'autres, elles pourront être quelques secondes derrière, cela variera. Mais les équipes préparent déjà des évolutions. Donc je n'ai aucun doute que dans quelques mois, les équipes auront déjà comblé cet écart par rapport à 2025."

La bonne surprise ?

Les simulations des écuries seraient prometteuses... Photo de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Le son de cloche est tout aussi optimiste chez Pirelli, où les simulations reçues en provenance de chaque écurie confirment la tendance. Les écuries n'en sont pas encore à un stade où elles cherchent à extraire la performance pure et maximale, mais tout porte à croire, selon Mario Isola, que tout les signaux pointent dans la bonne direction.

"Quelqu'un a dit que les F1 2026 seront beaucoup plus lentes, qu'elles rouleront lentement", rappelle le directeur de Pirelli Motorsport. "Je ne pense pas qu'elles iront lentement. Nous l'avons vu à Barcelone, elles étaient environ deux secondes et demie plus lentes que l'an dernier en course, donc nous ne sommes pas si loin."

"Considérez que personne n'a attaqué à Barcelone, personne n'a testé la véritable performance en course à Barcelone. De plus, lorsqu'il y a de nouveaux règlements, il y a une courbe de développement initiale importante. Nous avons reçu des simulations de Bahreïn qui nous disent qu'elles ne seront pas loin… En fait, elles seront sensiblement en ligne avec les chronos que nous avons vus l'an dernier et c'est assez surprenant avec une voiture aussi nouvelle."

"Peut-être que lors du premier test à Bahreïn, ils ne pousseront pas à la limite et nous verrons des chronos qui ne seront pas tout à fait aussi constants, mais le fait que dans les simulations, les équipes nous disent déjà que la performance est en ligne avec l'an dernier, signifie que nous n'aurons pas une F1 lente.

"Nous avons fait un test par temps froid en Espagne, avec une piste qui n'était pas dans les meilleures conditions, et nous étions à deux, trois secondes des temps de l'an dernier."

Avec Gianluca D'Alessandro

