La F1 lance une campagne contre les agressions et le harcèlement

Drive It Out. Tel est le nom de la campagne que vient de lancer la Formule 1, alors que la parole a récemment commencé à se libérer quant au harcèlement et aux agressions qui peuvent se produire sur les circuits de la catégorie reine du sport automobile, comme c'était le cas au Grand Prix d'Autriche notamment.

Pour lutter contre ces attitudes notamment racistes, sexistes et homophobes, la F1 déclare donc son intention d'agir avec tout d'abord une vidéo rassemblant Stefano Domenicali, PDG du championnat, Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, et les 20 pilotes de l'élite.

"La Formule 1, c'est la compétition et la rivalité, mais aussi le respect", affirment-ils dans cette vidéo. "Le respect en tant que concurrents, le respect pour nos fans, le respect pour l'ensemble de la famille F1. Toute sorte de violence est inacceptable. Si vous n'êtes pas capable d'être respectueux, alors vous ne faites pas partie de notre sport."

"Nous ne pouvons pas laisser ceux qui pensent pouvoir agresser les autres s'en tirer. Il est de notre devoir de le dénoncer et de dire 'Assez !'. Nous agissons en tant que communauté pour bannir ceux qui harcèlent les autres en ligne. Nous ne permettrons pas d'agressions lors de nos courses. Mais nous avons aussi besoin que les plateformes de réseaux sociaux s'attaquent frontalement au harcèlement en ligne."

"Ceux qui se cachent derrière les réseaux sociaux avec des opinions injurieuses et irrespectueuses ne sont pas nos fans. Nos sommes unis et vous demandons de nous rejoindre en écartant cela du sport et de la société dans leur globalité. Drive it out, ensemble."

La F1 avait déjà déclaré son intention de faire toute la lumière sur les événements du Grand Prix d'Autriche, certains pilotes s'étant exprimés avec fermeté sur le sujet ; Sebastian Vettel avait notamment appelé à bannir les agresseurs des circuits à vie.

Signe d'une ambiance qui reste parfois délétère, un spectateur arborant les couleurs de Max Verstappen aurait été aperçu en train de brûler ce qui serait une casquette Mercedes en Hongrie, comme c'était déjà survenu au Red Bull Ring.

