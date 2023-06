La F1 doit en finir avec les commissaires amateurs, selon Steiner

Nico Hülkenberg a écopé d'une pénalité lors du Grand Prix de Monaco, l'Allemand s'étant rendu coupable d'une manœuvre de dépassement musclée au moment du départ et jugée illicite par les commissaires de l'épreuve. Une décision qui n'est pas vraiment passée auprès de Günther Steiner, qui juge qu'une refonte du système est souhaitable.

Pour le dirigeant de la structure américaine, le système FIA consistant à attribuer ce rôle à des commissaires non professionnels n'est plus viable. Pour lui, la cohérence tant réclamée passera par une professionnalisation du rôle. "Je pense qu'il faut revenir à la question suivante : avons-nous besoin d'un système différent pour les commissaires ?"

"Dans tous les sports professionnels, ce sont des professionnels qui arbitrent et ainsi de suite. La F1 est l'une des plus grandes disciplines sportives au monde, et nous avons encore des amateurs qui décident du sort de personnes qui investissent des millions dans leur carrière."

"Et le débat est toujours ouvert parce qu'il n'y a pas de cohérence. Je pense que nous devons passer à la vitesse supérieure. Le moment est venu. Je pense que nous en discutons depuis des années et des années et que nous en revenons toujours à cette question."

"Tous les autres sports ont des professionnels pour ça : les courses américaines, la NASCAR, l'IndyCar. Combien de fois entendez-vous parler de problèmes avec les commissaires ou avec les décisions du directeur de course ? Très rarement, très rarement. Mais ils font les choses complètement différemment."

"Il y a des gens qui travaillent à plein temps. Je dis toujours : 'innocent jusqu'à preuve du contraire'. Et pas que je dois prouver mon innocence, car cela ne me convient pas. Ce n'est pas ainsi que je mène ma vie."

Nico Hülkenberg, Haas VF-23

À Monte-Carlo, les commissaires ont infligé cinq secondes de pénalité à Hülkenberg, et deux points sur sa Super Licence, en indiquant qu'il avait été responsable d'une collision au "virage 6" du premier tour, à savoir l'épingle. Toutefois l'incident concerné s'est plus vraisemblablement produit au virage 5, à savoir Mirabeau, où l'Allemand a réalisé un intérieur optimiste et est entré en contact avec Logan Sargeant.

Malgré le fait qu'il semble évident que les commissaires ont juste fait une erreur de numérotation du virage concerné dans leur décision, Steiner défend son pilote en affirmant que, dans l'épingle, il n'y a pas eu de contact.

"C'est le [virage] six, quand ils sont en file indienne. Et l'Aston Martin est devant. Je viens de regarder : Nico arrive de l'intérieur et se retrouve devant, il plonge dans le virage... mais je ne vois pas de collision. J'essaie donc de me faire expliquer ce qui s'est passé, parce que je pense que c'était complètement incorrect. C'est le premier tour, il n'y a pas eu de collision. Et au bout du compte, qu'est-ce qu'on doit faire, une parade ?"

"Donc, premier tour : nous recevons une pénalité pour ce qui, à mon avis, n'est pas une collision. Il y a d'autres personnes qui ont heurté d'autres voitures pendant la course ; elles reçoivent le drapeau noir et blanc [Steiner fait ici référence à Sainz, suite au contact avec Ocon, ndlr]. Je pense donc que c'est très incohérent. Ensuite, on voit l'incident à Miami entre [Nyck] de Vries et [Lando] Norris, dans le premier tour, il n'y a pas eu de collision [il y a bien eu une collision, au freinage du 1er virage, mais pas de sanction infligée par les commissaires]."

"Je ne comprends toujours pas. On m'a dit que la vidéo montrait une collision. Mais j'ai regardé de nombreuses images et je ne vois pas de collision."

Steiner suggère que la question des commissaires soit soulevée au sein de la Commission F1, où des discussions peuvent être menées sur la meilleure façon de régler les problèmes. "Pour moi, la première chose à faire est de savoir si nous voulons des commissaires professionnels ou non. Ensuite, nous devons décider s'il s'agit d'un panel, ou de ce qui est le mieux."

"Je ne veux pas prendre de décision [seul], mais je pense que nous avons beaucoup de problèmes sur ce plan. Nous devons reconnaître que la F1 est l'un des plus grands, sinon le plus grand championnat au monde, et je pense que nous devons faire un pas en avant. C'est mon opinion à ce sujet."

"Nous avons des arbitres dans le football, et ils sont à plein temps. Il y a trente ans, c'était le boulanger du coin qui était arbitre, mais cela a changé. Les choses ont changé parce qu'il fallait que ce soit professionnel, et qu'ils soient responsables."