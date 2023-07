Selon la F1, le film avec Brad Pitt va avoir un effet Netflix

Afin de faciliter leur travail et de rendre les images plus réalistes, la Formule 1 a ouvert en grand ses portes pour les équipes du film d'Apple sur la Formule 1, réalisé par Joe Kasinski et avec Brad Pitt comme tête d'affiche.

Ainsi, à Silverstone, des stands ont été alloués à l'écurie fictive APXGP, dont les monoplaces (des F2 améliorées) ont été autorisées à se positionner sur les deux dernières places de la grille avant le départ du tour de formation et les acteurs Pitt et Damson Idris ont pu se joindre à la cérémonie d'avant-course.

La production disposait d'une hospitalité et d'un camion dans le paddock, ainsi que d'un bâtiment temporaire où était stocké le matériel entre les prises. Les voitures ont eu droit à du temps de piste tout au long du week-end, et un tel dispositif sera renouvelé sur d'autres Grands Prix même si certaines pistes ne pourront pas avoir la place d'accueillir un tel barnum.

"Je crois que la réaction de toute la communauté F1 a été incroyable, car c'était la première fois que l'on voyait vraiment ce qu'ils faisaient", a déclaré Domenicali à Motorsport.com lorsqu'il a été interrogé sur l'impact du tournage à Silverstone.

"La qualité de la production est vraiment élevée. C'est un très bon standard. Ce qui était important pour nous, c'était de séparer le direct et la véritable compétition, parce que c'est intouchable, de la préparation du film qui a été faite avec les différentes coupes ou angles de caméras, etc. Les pilotes étaient également très, très heureux et les équipes ont apprécié ce que nous faisions."

Domenicali estime que la création d'une 11e équipe fictive est une meilleure solution que de faire rouler les stars dans une équipe existante. "C'est l'un des points sur lesquels nous nous sommes mis d'accord la première fois que nous avons discuté de ce projet. Il était clair que nous voulions faire quelque chose dans les règles de l'art et donner à la F1 la place qu'elle mérite."

Brad Pitt et Damson Idris filmés sur la grille avant la course du GP de Grande-Bretagne.

"Je pense que nous sommes totalement convaincus, parce que sinon nous ne l'aurions pas fait, que cela fera passer la F1 dans une autre dimension en termes de popularité et de notoriété. Je m'attends à un effet aussi important que celui qu'ont eu Netflix et les réseaux sociaux sur la F1."

Domenicali indique avoir également veillé à ce que l'intrigue soit positive et présente le championnat sous un jour favorable. "Vous verrez que l'histoire est très sportive, très bonne et très réaliste. C'est la raison pour laquelle je voulais faire quelque chose. Si vous voulez être associé à la F1, et qu'il s'agit de la véritable F1, il faut faire preuve d'honnêteté et d'authenticité."

Domenicali a salué le rôle joué par Lewis Hamilton, coproducteur du film, qui a veillé à ce que l'histoire soit réaliste : "Il donne de la crédibilité à ce que nous faisons parce qu'il connaît les détails. Je dois dire que Brad et toute la communauté ont fait preuve d'un grand professionnalisme en acceptant de nous suivre. Ils sont avec nous depuis le premier jour où nous avons commencé le projet. Cela fait donc plus d'un an que nous discutons. C'est très sérieux."

Les responsables d'écurie sont également sur cette même longueur d'onde et s'attendent à un effet positif pour la discipline. "Ce sont de vrais professionnels", a déclaré Mike Krack, à la tête d'Aston Martin, à propos de l'équipe de tournage. "Je pense que même la répétition de la marche pour aller de l'avant vers l'arrière [de la grille], ils ont dû faire 10 à 20 prises."

"Nous étions en pourparlers avec la F1 pour ne pas gêner, pour faire comme si de rien n'était. Nous avons demandé à toute l'équipe de suivre cette ligne directrice tout au long du week-end et je pense que c'est ce que nous avons fait. Je crois qu'il est du devoir de chacun d'entre nous, ici au cœur du produit F1, de faire de notre mieux pour générer la meilleure publicité possible pour la discipline."

Le garage de l'écurie fictive APXGP à Silverstone.

Pour Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia Ferrari, il s'agit de dépasser le cadre de la coopération que sa propre équipe peut offrir. "J'espère que le produit sera génial pour la F1 et que tout le monde en profitera. Je me fiche de savoir si le moteur de leur voiture est un moteur de GP2 ou un moteur Mercedes, ou un autre."

"Je pense que le plus important est que ce genre d'histoire arrive aujourd'hui, au bon moment pour la F1. La F1 connaît un essor considérable partout dans le monde, et ce genre de choses se produit aujourd'hui, mais pour de bonnes raisons. Je pense que, par rapport à il y a 10 ans, ils sont beaucoup plus puissants aujourd'hui pour faire ce genre de film, compte tenu de la situation de la F1."