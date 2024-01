La F1 va renforcer les jantes pour éradiquer les pneus "fous"

Afin de réduire les coûts pour l'ensemble des participants, l'entreprise BBS a depuis 2022 été choisie par la FIA pour fournir des jantes standards à l'ensemble des écuries de Formule 1. La saison 2022 a été celle de l'introduction dans la discipline de jantes 18 pouces, en lieu et place des 13 pouces qui avaient cours auparavant.

Or, ces jantes plus grandes sont également et logiquement plus exposées lors d'un accident, et notamment lors des chocs latéraux. Aussi, il n'a pas été rare de voir depuis leur entrée en vigueur des pneus se détacher de la jante certes abîmée mais pourtant toujours reliée à la voiture, avant de continuer leur route à la suite d'accidents, phénomène qui était assez peu présent auparavant.

Cette situation a été particulièrement notable lors du GP de São Paulo l'an passé, quand un pneu de la Williams d'Alexander Albon s'est détaché de sa jante avant de rebondir sur la piste et de percuter l'aileron arrière de l'AlphaTauri de Daniel Ricciardo, en passant au-dessus de son casque.

Durant l'année 2023, à la suite d'une demande de la FIA, BBS a développé une version améliorée de sa jante, avec un design revu. Le but étant de renforcer ce produit, appelé "MK2". Ces jantes renforcées ont été introduites progressivement et utilisées par plusieurs équipes en seconde partie de saison, même si celles-ci n'ont pas été nommées.

Une jante BBS de F1.

Les essais ont été suffisamment concluants pour que BBS décide de généraliser ce nouveau design à l'ensemble des monoplaces pour la saison 2024.

S'exprimant pour Motorsport.com, l'entreprise allemande a indiqué : "Le développement de la MK2 repose sur le fait que, par rapport à l'époque des roues de 13 pouces, les roues de 18 pouces sont soumises à des impacts latéraux plus importants au niveau de la partie extérieure de la jante, ce qui se traduit par des impacts latéraux plus fréquents et par le détachement des pneus qui en découle. Le développement a été initié en réponse à une demande de la FIA."

En apparence, le design de la MK2 est quasiment identique à celui de la précédente version mais résiste bien mieux aux tests d'impacts : "La forme des rayons de la MK2 n'a pas changé par rapport à celle de la MK1", ajoute BBS. "La fatigue n'était pas un problème avec le design original, mais la forme de la bordure extérieure a été renforcée afin de mieux gérer les impacts latéraux. Le poids n'a que légèrement augmenté, mais la résistance aux chocs latéraux a plus que doublé."

BBS ne s'est pas contenté d'améliorer la résistance de ses jantes, puisqu'un travail a également été mené sur l'aspect visuel grâce à un meilleur traitement des surfaces.

Avec Ken Tanaka et Jonathan Noble