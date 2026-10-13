Formule 1

La F1 va enfin faire son retour en Afrique avec un Grand Prix au Rwanda !

La Formule 1 a annoncé la signature d'un contrat avec le Rwanda pour l'organisation d'un Grand Prix à partir du début de la décennie 2030.

Fabien Gaillard

Mis à jour: 13 oct. 2026, 09:24

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Vue d'artiste du futur circuit de Kigali

Près de 40 ans après le dernier Grand Prix du championnat du monde de Formule 1 organisé en Afrique, la discipline reine du sport auto va faire son retour sur le continent dans le cadre d'un accord de 10 ans conclu avec le Rwanda pour la tenue d'un épreuve dont la première édition aura lieu au début des années 2030.

Ce sont le gouvernement rwandais et la F1 qui ont officialisé la nouvelle ce mardi matin. La course se disputera sous le nom de "Grand Prix d'Afrique" - officiellement "Grand Prix d'Afrique, présenté par Visit Rwanda" - et se disputera sur un circuit qui reste à construire à 40 km au sud de la capitale, Kigali, et à quelques encablures de l'aéroport international de Bugesera qui est actuellement en cours de construction.

Le tracé sera l'œuvre de l'ancien pilote Alex Wurz et de sa société de conception, d'ingénierie et d'exploitation de circuits. Le but sera de tirer parti de la région vallonnée de Kigali pour parvenir à créer une piste intéressante.

Aucune date précise n'est encore donnée puisque la tenue de la manche inaugurale dépendra de la date d'achèvement du projet. C'est toutefois, quoi qu'il en soit, un accord sur 10 années qui a été conclu, garantissant donc une décennie complète d'épreuves en Afrique.

En 1993, le circuit de Kyalami accueillait le dernier GP en date sur le continent africain.

Photo de: Motorsport Images

Ce projet rentre dans le plan d'investissement plus global du Rwanda en matière de développement du tourisme, des infrastructures et du commerce. Il a été annoncé dans le cadre d'une conférence de presse qui s'est tenue dans la capitale en compagnie du président rwandais Paul Kagame, du PDG de la F1 Stefano Domenicali et du président de la FIA Mohammed Ben Sulayem.

Les discussions concernant la possible organisation d'un Grand Prix au Rwanda ont connu un coup d'accélérateur courant 2024. Le pays, qui connaît un essor économique remarquable sur le continent africain depuis plusieurs décennies au sortir du génocide qui a décimé une partie de sa population en 1994, s'est lancé depuis quelques années dans une politique visant à attirer de grands évènements sportifs.

L'an passé, Kigali avait ainsi accueilli les championnats du monde de cyclisme sur route et, il y a deux ans, c'est la cérémonie de remise des prix de la FIA - qui sacrait notamment Max Verstappen pour la quatrième fois - qui se tenait là-bas.

Cette annonce intervient alors que le pilote au palmarès le plus fourni de l'histoire de la discipline, Lewis Hamilton, milite depuis longtemps pour un retour de la F1 en Afrique. Un souhait désormais exaucé, même s'il semble assez peu probable qu'il puisse y courir en tant que pilote.

L'Afrique a accueilli la Formule 1 à 24 reprises depuis 1950 : la première incursion fut le Grand Prix du Maroc en 1958 (sur le circuit d'Ain-Diab, dans la banlieue de Casablanca), suivi par 23 éditions du GP d'Afrique du Sud (trois à East London et 20 à Kyalami).

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