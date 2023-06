La F1 va-t-elle sauver les moteurs à combustion ?

Alors qu'Audi et Honda vont grossir les rangs de la F1 en s'engageant à respecter la réglementation sur les moteurs turbo hybrides à carburant durable à partir de 2026, l'importance de ce qui se passe va bien au-delà du spectacle de six constructeurs automobiles qui s'affrontent sur la piste.

En fait, les enjeux sont plus vastes et pourraient bien dicter l'avenir des moteurs des véhicules de route. Il n'a pas fallu attendre longtemps après la récente décision de Honda de faire volte-face pour que des messages clés émergent sur la direction que prend la F1 et sur ce que cela signifie pour les voitures de tous les jours.

Christian Horner, le patron de l'écurie Red Bull, a ainsi déclaré : "Pour moi, cela démontre que le moteur à combustion n'est pas encore mort et qu'il y a encore de la place pour la combustion. Évidemment, quand Honda s'est retiré, c'était à cause de l'électrification. Et je pense qu'avec les carburants durables et le zéro émission, ainsi que l'orientation de la Formule 1 pour 2026, la combustion est redevenue pertinente pour eux."

Des développements au sein de l'UE

Après de nombreuses années au cours desquelles les gouvernements ont orienté les constructeurs automobiles et le public vers un avenir entièrement électrique, le paysage a changé ces derniers mois.

Alors qu'il semblait que l'interdiction par l'Union Européenne de la vente de voitures neuves à essence et diesel à partir de 2035 sonnerait le glas du moteur à combustion interne, les choses ne sont plus aussi tranchées aujourd'hui.

Au fur et à mesure que les règles de l'UE sont passées par les parlements, des concessions ont été faites pour s'assurer l'approbation nécessaire par les différents gouvernements.

Ainsi, alors que les constructeurs automobiles à faible volume de production peuvent désormais continuer à vendre des moteurs traditionnels, le gouvernement allemand est intervenu pour garantir une exemption pour les moteurs alimentés par un e-carburant (carburant de synthèse) neutre en carbone. Cette initiative a incité le gouvernement italien à demander des exemptions pour les biocarburants.

Aujourd'hui, grâce notamment à la présence de représentants de la F1, dont son PDG Stefano Domenicali, au cœur des discussions en Europe pour mieux informer les décideurs, le message semble passer en faveur d'une réponse plus réfléchie.

Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1, avec des dignitaires.

Récemment, le G7 réuni au Japon a clairement indiqué l'avenir qu'il voyait pour les voitures routières, à savoir l'électrification, mais pas uniquement via des voitures 100% électriques, et l'utilisation de carburants.

Dans une déclaration décrivant leurs engagements, les pays du G7 ont indiqué qu'ils souhaitaient "atteindre 100% de véhicules électrifiés dans les ventes de voitures particulières neuves d'ici 2035 [et] promouvoir les infrastructures associées et les carburants durables neutres en carbone, y compris les biocarburants et les carburants synthétiques durables".

De même, on prend de plus en plus conscience de l'empreinte carbone du cycle de vie des véhicules électriques par rapport aux hybrides et aux voitures traditionnelles, ce qui montre qu'il n'y a pas de preuve évidente que les véhicules électriques sont nettement plus avantageux.

Cela ne signifie pas que les constructeurs automobiles vont soudainement renoncer à la transition vers l'électrique en faveur de moteurs plus traditionnels. Mais il semble qu'une approche plus raisonnée s'ouvre à la politique et qu'il soit de plus en plus évident que le moteur à combustion a un avenir, surtout s'il peut être alimenté par un carburant neutre en carbone.

Nouvel état d'esprit



Même Honda, qui a annoncé il y a trois ans son retrait de la F1 en raison de sa réorientation vers les véhicules électriques, se dit désormais ouvert quant à l'orientation future des voitures de route, même si ses propres projets n'ont pas encore été modifiés.

S'exprimant le mois dernier alors que la société japonaise annonçait son engagement à partir de 2026 avec Aston Martin, le PDG de Honda, Toshihiro Mibe, a déclaré que sa société ne pouvait pas ignorer la probabilité que le moteur à combustion soit encore présent pendant un certain temps. "Nous allons nous orienter vers l'électrification et nous n'avons pas de plan pour l'instant concernant l'e-carburant."

"Mais si vous me dites qu'en 2035 ou 2040 les voitures qui circuleront dans les rues ne fonctionneront pas avec des carburants, c'est inimaginable. Je pense que nous devrons nous préparer aux e-carburants et à la demande qui pourrait en découler. Mais l'e-carburant a aussi ses problèmes, comme les coûts."

Un logo Honda sur une Red Bull F1.

Cette ouverture d'esprit est quelque chose que Domenicali, le patron de la F1, appelle de ses vœux depuis longtemps, car il est agacé par ce qu'il considère comme une attitude "religieuse" de la part des politiciens qui considèrent l'électrique comme la seule et unique réponse pour des voitures de route neutres en carbone.

S'adressant en exclusivité à Motorsport.com, Domenicali a déclaré : "Lorsque vous parlez d'électrification, l'approche que je n'aime pas personnellement est cette sorte de religion qui consiste à dire : 'Le monde sera entièrement électrique et le moteur à combustion interne est le mal'. Personnellement, je pense que cette approche n'est pas correcte et qu'elle n'est pas juste."

"L'objectif de durabilité, dans toutes les choses que nous faisons, est le bon, mais comme toujours dans la vie, la transition est la clé du succès. Si vous insistez sur quelque chose qui n'est pas réalisable, c'est une erreur. Et fondamentalement, c'est quelque chose qui ne vous aidera pas à atteindre l'objectif plus vaste que tout le monde veut atteindre."

Un avenir plus réaliste

La F1 évoque depuis longtemps sa conviction dans un avenir où les routes seront parcourues à la fois par des moteurs électriques et des moteurs à combustion alimentés de manière durable, et où les combustibles fossiles n'auront plus leur place.

Il est difficile de prédire à l'heure actuelle où se situera exactement le fossé entre les moteurs électriques et les moteurs à combustion. Mais la manière dont la F1 fera progresser sa technologie hybride et le développement de carburants durables – tant du point de vue de l'apport énergétique nécessaire que du point de vue du coût – sera déterminante pour définir cette ligne de partage.

C'est précisément pour cette raison que la F1 s'est engagée sur la voie des carburants durables, car il s'agit d'améliorer la technologie à un rythme qui ne serait pas atteint si l'on s'en remettait aux forces commerciales habituelles.

Domenicali a ajouté : "Lorsque nous avons pris la décision d'opter pour une voiture hybride à carburant durable, nous avons saisi l'occasion d'essayer de réduire le délai de mise sur le marché d'une nouvelle technologie qui, selon nous, sera essentielle dans l'approche d'une future décarbonisation générale du monde."

"Nous savons aujourd'hui qu'en termes de complexité, l'électrification est énorme. Je pense donc que la F1 nous aidera à atteindre cet objectif d'une autre manière, beaucoup plus efficace. Si vous réfléchissez au nombre de voitures, de véhicules commerciaux, de camions, de bateaux et d'avions, la demande d'énergie est telle qu'il n'est pas possible d'aller dans une seule direction."



Panneau indiquant qu'une voiture est chargée en essence dans le garage Haas.

"Je pense que la raison pour laquelle Honda est revenu, et pour laquelle Audi et d'autres constructeurs ont confirmé leur présence, c'est parce qu'ils considèrent que la F1 est l'occasion d'accélérer le développement durable d'une manière différente."

"Il est également important de voir comment tous les fabricants de carburant ont changé leur approche, passant de fournisseur de carburant à fournisseur d'énergie. C'est une approche différente qui permettra au monde de s'attaquer au projet de durabilité d'une manière très cohérente."

Relever le défi

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, estime que son instance dirigeante doit désormais passer à l'action, car il est de son devoir de prendre des mesures et de faire ce qu'il y a de mieux pour l'environnement.

Il souligne que les problèmes éthiques liés à l'utilisation du cobalt dans certaines batteries montrent que l'électrique n'est pas la solution parfaite, alors que l'on sait également que l'extraction du lithium a ses propres inconvénients pour l'environnement.

"Si nous ne prenons pas les devants, nous échouerons", a-t-il déclaré à Motorsport.com. "J'aimerais que la FIA devienne le centre de certification des carburants car, en tant qu'organe directeur du sport automobile dans le monde, nous sommes neutres, justes et dignes de confiance."

"Mais je crois qu'il y a désormais du bon sens dans la compréhension : est-ce que nous atteignons ce que nous voulons ou est-ce que nous nous précipitons ? Je respecte les gouvernements qui disent 'attendons de voir'. Je veux dire par là que nous pouvons conserver le moteur à combustion et atteindre nos objectifs."

"Qui se soucie de la manière dont nous le faisons, tant que nous l'atteignons [la neutralité carbone] d'une manière éthique ? Prenez le cas du cobalt. Vous avez besoin de cobalt pour fabriquer des [batteries] et nous avons examiné la question : où se trouvent les sources ? Si vous regardez nos règlements, il doit s'agir de sources éthiques également. Et ensuite, il faut pouvoir les recycler."

Lewis Hamilton à bord de la Mercedes W14.

"Je suis optimiste quant à notre capacité à atteindre [nos objectifs]. Les carburants durables sont importants. Les gens ont essayé de les écarter, mais maintenant ils les utilisent. Je pense donc qu'en collaborant avec les entreprises du secteur de l'énergie, les équipes et les fournisseurs, nous pourrons atteindre les objectifs fixés."

La F1 en tant que pionnière



Après des décennies au cours desquelles la F1 a régulièrement modifié ses règlements pour s'assurer qu'elle restait pertinente vis-à-vis des voitures de route, il semble maintenant qu'elle pourrait montrer le chemin et contribuer à définir ce qui se fera sur la route dans les années à venir.

Et si la F1 parvient à faire évoluer les mentalités en montrant que la seule chose qui compte, c'est le transport neutre en carbone, quel qu'il soit, alors pourquoi ne pourrait-elle pas contribuer à ce que le moteur à combustion reste un élément de notre vie quotidienne ?

Lorsqu'on lui a demandé s'il voyait un avenir à long terme pour le moteur à combustion, Ben Sulayem a répondu : "Oui. Mais il y a un défi que nous devons tous relever. Je pense que certains constructeurs ont hésité auparavant parce qu'il n'y avait qu'un processus de carburants E5 et E10. Aujourd'hui, la pression est forte, mais vous ne pouvez pas y arriver seul. La FIA, les équipementiers et les constructeurs sont très importants à cet égard. C'est la responsabilité de tout le monde."

C'est ce défi, ainsi que les possibilités offertes par l'orientation de la F1, qui sont essentiels pour Domenicali. "Croire que le moteur à combustion interne disparaîtra en 2035, c'est comme croire que nous pouvons rajeunir : c'est impossible. C'est une erreur de dire cela, et cela induit en erreur les personnes qui ne suivent pas ce sujet de près. C'est pourquoi j'estime que nous avons la responsabilité de faire notre propre devoir sur ce type de sujet."

"Personne ne sait quelle sera la limite à l'avenir, mais en ce qui concerne les carburants durables, on peut dire que si l'on dispose d'un carburant entièrement durable et si l'on atteint l'objectif de zéro émission de gaz d'échappement, quel est l'intérêt de s'engager dans une autre direction ?"