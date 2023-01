La F1 toujours réservée devant la candidature Andretti-Cadillac

Charger le lecteur audio

L'annonce d'une alliance entre Andretti et Cadillac a provoqué des réactions contrastées alors que l'intention est de créer une écurie américaine qui deviendrait la 11e de la grille. Si Mohammed Ben Sulayem, président à l'origine d'un futur appel d'offres de la FIA, s'est logiquement réjoui de la nouvelle en l'accueillant positivement, la réponse des dirigeants de la Formule 1 est beaucoup plus réservée. D'abord par la forme qu'elle prend, à savoir un communiqué laconique, mais surtout par le fond qui rappelle que cette annonce ne garantit rien à ce stade.

"Il y a en ce moment un grand intérêt pour le projet F1 avec un certain nombre de discussions qui se poursuivent et qui ne sont pas aussi visibles que d'autres", dit ce communiqué qui rappelle la teneur des propos récents du PDG de la F1, Stefano Domenicali, quand il évoquait d'autres candidats moins "bruyants" qu'Andretti. "Nous voulons tous nous assurer que le championnat reste crédible et stable, et que toute demande de nouvel engagement soit évaluée par toutes les parties prenantes concernées sur des critères qui permettent d'atteindre ces objectifs. Toute nouvelle demande d'engagement nécessite l'accord de la F1 et de la FIA."

Aucun autre projet n'est précisé mais des rumeurs avant Noël ont avancé l'intérêt de Ford pour la catégorie reine, tandis que Hyundai est une marque dont le nom circule également. De son côté, Andretti mise donc sur le soutien d'un géant de l'automobile comme General Motors, via Cadillac, pour booster une candidature qui peine à convaincre depuis bientôt un an. Ce malgré le ticket d'entrée à 200 millions de dollars dont sont prêts à s'acquitter les porteurs du projet.

Mohammed Ben Sulayem a pour sa part prévenu que plusieurs mois de négociation seraient nécessaires avant d'envisager l'arrivée d'Andretti en Formule 1 : "C'est particulièrement plaisant de constater l'intérêt de deux marques emblématiques telles que General Motors Cadillac et Andretti Global. Tout nouvel engagement s'appuierait sur une acceptation par les motoristes du règlement moteur 2026 de la FIA, qui a déjà attiré Audi. Tout processus d'appel à candidature suivra le protocole strict de la FIA et prendra plusieurs mois."

Depuis que le nom d'Andretti est annoncé pour la création d'une onzième écurie, peu de structures aujourd'hui engagées s'y sont montrées favorables. C'est uniquement le cas de McLaren et d'Alpine, alors que d'autres ont clairement affiché leurs réticences ou leurs doutes. Michael Andretti, lui, s'appuie sur la volonté de Mohammed Ben Sulayem pour justifier son optimisme.

"Au bout du compte, ça reste un championnat de la FIA", rappelle-t-il. "Le président a montré qu'il aimerait vraiment avoir au moins une 11e écurie sur la grille. C'est un compétiteur, il comprend l'importance que ça a pour le championnat. Alors oui, on se sent très confiants pour qu'une fois l'appel à candidatures lancé, surtout grâce à notre partenariat avec Cadillac, nous ayons de très, très, très bonnes chances de cocher toutes les cases et de pouvoir être bientôt sur la grille."

"Je le crois à 1000%", insiste-t-il. "Je crois que l'on a coché chaque case qui devait l'être pour pouvoir nous engager en F1. Et je pense que l'on a une longueur d'avance sur nos concurrents pour y parvenir. Donc oui, je suis très, très confiant pour que nous soyons bientôt sur la grille."

