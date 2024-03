La F1 s'intéresse au drone Red Bull, mais la sécurité pose problème

Red Bull a récemment fait parler – pour autre chose que ses implacables succès en piste et le feuilleton de l'affaire Horner hors piste – en publiant une vidéo présentant des images d'un roulage promotionnel organisé à Silverstone. Max Verstappen, à bord de la RB20, y est suivi par un drone aérien capable de rivaliser avec la vitesse de sa monoplace et de produire des images de haute qualité tout au long d'un tour complet.

L'appareil, appelé "Red Bull Drone 1", est capable de pointes de vitesse à plus de 350 km/h et a été développé par le département Advanced Technologies de Red Bull, en association avec l'entreprise Dutch Drone Gods.

Forcément, ces images ont titillé l'imagination des fans mais également des décideurs, la mise en place d'un tel dispositif lors des Grands Prix pouvant apporter une nouvelle dimension à leur diffusion télévisée. Toutefois, il y a de nombreux défis à relever avant d'imaginer la mise en place de tels drones lors des épreuves du Championnat du monde, à commencer par celui de la sécurité.

VIDÉO - La caméra drone la plus rapide VS une F1

Le responsable médias et diffusion de la F1, Dean Locke, a reconnu que des discussions s'étaient déjà tenues avec Red Bull et la FIA sur ce qui était possible. Il doute toutefois qu'un tel drone puisse être utilisé lors de courses où du public serait présent : "Ce qu'ils en ont fait est vraiment intéressant. Mais il s'agissait d'un test privé, et ils n'ont pas à se conformer à 90% des règles que nous devons respecter."

"Nous en discutons avec eux. Est-ce quelque chose que nous pourrions mettre en place ? Qu'en faire ? Il est très rapide, mais on ne peut pas voler au-dessus de la foule, ni traverser la piste. De plus, il n'a pas de tête mobile, il doit donc suivre la voiture ou être sur le côté. C'est assez délicat."

"Les drones ont été extraordinaires pour certains sports, mais pour nous, c'est encore très difficile. La vitesse des voitures est encore très élevée et nous avons des événements qui rassemblent plus de 400 000 personnes en un week-end. Il est donc difficile de ne pas survoler la foule."

"Nous y travaillons et nous avons eu une réunion avec la FIA [à Bahreïn] pour discuter de toutes sortes de choses. Nous travaillons également sur la vitesse des drones, mais aussi sur leur légèreté. Peut-on en produire d'incroyablement petits ? Ainsi, en cas de chute, les dégâts seraient très, très limités, contrairement aux entreprises qui viennent toujours vers nous avec des engins gigantesques."

Le Red Bull Drone 1 Photo de: Red Bull Content Pool

Malgré les limites pour le moment insurmontables, quelques portions de circuits du calendrier actuel pourraient potentiellement permettre une utilisation à court terme : "Il y a des endroits, comme la ligne droite de retour en Chine et la ligne droite de retour à Austin, pour lesquels nous avons l'intention de discuter avec eux", a indiqué Locke.

Le pilote du drone de Red Bull, Ralph Hogenbirk, également connu sous le pseudo de Shaggy FPV, a déclaré à Motorsport.com qu'il ne savait pas exactement quelle serait la suite. "Nous n'avons aucune idée de ce que nous allons faire à partir de maintenant."

"Mais bien sûr, l'objectif est de pouvoir diffuser des images en direct lors d'une course, d'une séance d'essais libres ou quoi que ce soit d'autre. L'objectif est de combiner ce système avec un circuit de Formule 1 d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il a été spécialement conçu pour ça."

Avec Jonathan Noble