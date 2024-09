Le Français Loïc Serra nommé directeur technique de Ferrari

La clarification était attendue pour ce début du mois de septembre et le timing est ainsi respecté. Ce jeudi, Ferrari a officialisé les contours de sa réorganisation technique, voulue par Frédéric Vasseur, dans la foulée des récents transferts observés en Formule 1.

La mise en place de cette nouvelle structure intervient alors que le directeur technique Enrico Cardile a quitté la Scuderia avec effet immédiat au début du mois de juillet pour rejoindre Aston Martin, où il prendra ses fonctions en 2025 après avoir respecté une période de préavis. Elle s'inscrit également dans un contexte où le Cheval cabré a un temps essayé d'attirer Adrian Newey avant de renoncer à surenchérir, le Britannique étant désormais annoncé, lui aussi, chez Aston Martin avec une vraisemblable officialisation dans les prochains jours.

À l'inverse, Ferrari va désormais pouvoir profiter du recrutement, réalisé il y a déjà un an et officialisé au printemps dernier, de Loïc Serra en provenance de Mercedes. L'ingénieur français, âgé de 52 ans, va pouvoir se mettre au travail et deviendra dès le 1er octobre prochain le directeur châssis à Maranello. L'intérim était assuré par Frédéric Vasseur en personne depuis le départ d'Enrico Cardile.

En 2025, Loïc Serra retrouvera Lewis Hamilton, avec qui il a longtemps collaboré chez Mercedes, où il avait été promu directeur de la performance en 2019.

"Dans ses nouvelles fonctions, Loïc sera directement sous la responsabilité du directeur d'écurie Frédéric Vasseur", précise Ferrari. "Il sera donc responsable des départements suivants : Ingénierie du Projet Châssis, dirigé par Fabio Montecchi ; Performance du Véhicule, dirigé par Marco Adurno ; Aérodynamique, dirigé par Diego Tondi ; Ingénierie piste, dirigé par Matteo Togninalli et Opérations Châssis, dirigé par Diego Ioverno."

Ce dernier conserve également le rôle de directeur sportif de la Scuderia, qui précise par ailleurs qu'aucun changement n'aura lieu à la tête du département moteur. Enrico Gualtieri est confirmé à la tête de celui-ci et, comme Loïc Serra, directement placé sous la responsabilité de Frédéric Vasseur.

Le 1er octobre marquera également l'entrée en fonction de Jérôme d'Ambrosio, lui aussi en provenance de Mercedes, comme adjoint du directeur d'équipe mais également à la tête de la Ferrari Driver Academy.