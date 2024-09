Ferrari a refusé la surenchère pour Newey face à Aston Martin

Adrian Newey est attendu chez Aston Martin, où une annonce devrait être faite dès la semaine prochaine, tandis que Ferrari n'a pas souhaité s'aligner sur l'offre de l'écurie anglaise. D'après les informations de Motorsport.com, l'intérêt que la Scuderia portait à l'ingénieur le plus convoité de la grille a été refroidi par le refus d'entrer dans la surenchère.

Depuis qu'il a officialisé son départ de Red Bull après y avoir passé les 18 dernières années, Adrian Newey a vu son avenir faire l'objet de nombreuses spéculations. Alors qu'il est perçu comme l'un des artisans décisifs des différents succès de Red Bull, et plus particulièrement avec l'actuelle génération de monoplace, le Britannique et son manager Eddie Jordan se sont mis en quête d'un contrat en adéquation avec un tel statut.

Fortement lié à un possible passage chez Ferrari dès lors que le divorce avec Red Bull a été annoncé, Adrian Newey était bel et bien dans le viseur du Cheval cabré. Des sources indiquent que Frédéric Vasseur disposait du budget pour l'enrôler comme consultant et qu'il aurait occupé cette fonction depuis le Royaume-Uni, sans déménager en Italie.

Cette approche n'aurait pas été sans rappeler la manière dont John Barnard avait travaillé pour la Scuderia dans les années 80 et 90, disposant alors d'une antenne expatriée avec quelques ingénieurs à Guildford plutôt qu'à Maranello.

Sauf qu'Aston Martin a fait une offre considérable à Adrian Newey dans le but d'accélérer son chemin vers les avant-postes, et sur fond d'une saison 2024 décevante. Ce recrutement va par ailleurs accompagner celui déjà confirmé d'Andy Cowell (ex-Mercedes) pour devenir directeur général à la place de Martin Whitmarsh et de l'ancien directeur technique de Ferrari, Enrico Cardile.

Propriétaire d'Aston Martin, Lawrence Stroll a personnellement courtisé et cherché à convaincre Adrian Newey, lui faisant notamment visiter le nouveau campus de l'écurie à Silverstone pour démontrer la hauteur des ambitions.

"Adrian et moi n'échangeons pas seulement depuis des mois, mais depuis des années", a révélé l'homme d'affaires canadien à Bloomberg sans toutefois confirmer son arrivée. "Adrian est clairement la personnalité la plus talentueuse et douée en Formule 1 si l'on se réfère à son palmarès et à son histoire, en plus d'être un sacré gentleman. Je serais donc très heureux qu'il rejoigne notre équipe, et je pense que toutes les autres écuries seraient du même avis."

Ferrari a choisi de ne pas s'aligner sur l'offre d'Aston Martin (estimée à 100 millions de dollars sur trois saisons, hors bonus basés sur les résultats) afin de ne pas se faire entraîner dans une surenchère, préférant travailler sur l'amélioration de sa propre structure en interne.

Frédéric Vasseur devrait ainsi mettre l'accent sur une nouvelle organisation qui accueillera bientôt Loïc Serra, auparavant chez Mercedes, pour prendre le poste de directeur technique laissé vacant par Enrico Cardile.