Adrian Newey chez Aston Martin, c'est pour bientôt !

L'arrivée d'Adrian Newey chez Aston Martin en 2025 ne fait désormais plus guère de doute, et l'officialisation par l'écurie anglaise devrait intervenir dans les prochains jours. Elle pourrait avoir lieu en amont du Grand Prix d'Azerbaïdjan, programmé la semaine prochaine à Bakou.

Après des mois de spéculation, l'avenir professionnel du directeur technique le plus titré et aussi le plus convoité de la Formule 1 s'apprête donc à être définitivement éclairci. Celui-ci était incertain depuis l'annonce le 1er mai dernier de son départ prématuré de chez Red Bull, où il officiait depuis la naissance de l'écurie en 2005.

Longtemps lié à Ferrari, Adrian Newey a donné sa préférence à sa terre natale et au projet d'Aston Martin, dirigé par Lawrence Stroll, qu'il a rencontré dès le Grand Prix d'Arabie saoudite en printemps dernier. Plus récemment, en juin dernier, une visite de l'ingénieur britannique sur le campus flambant neuf et encore inachevé de l'écurie à Silverstone avait renforcé la crédibilité de cette option.

À ce stade, Aston Martin refuse toujours de commenter la situation, vraisemblablement parce que l'accord de séparation entre Adrian Newey et Red Bull comporte une clause interdisant de dévoiler publiquement sa future destination avant le courant de ce mois de septembre.

Une fois la confirmation effective, celui qui a également fait les beaux jours de Williams et McLaren devra encore patienter six mois avant de rejoindre son nouvel employeur. Même s'il n'est plus dans tous les secrets de l'écurie de Milton Keynes, il continuera d'ici-là à y officier sur des projets annexes comme celui de l'Hypercar RB17 jusqu'à la fin du premier trimestre 2025.

À 65 ans, Adrian Newey deviendra ensuite la dernière recrue de choix d'Aston Martin, qui a dernièrement engagé Andy Cowell pour succéder à Martin Whitmarsh comme PDG mais aussi le directeur technique de Ferrari, Enrico Cardile, tout en ayant déjà en place Dan Fallows. Ce dernier occupe toujours la fonction de directeur technique dans l'écurie et a déjà collaboré avec Adrian Newey chez Red Bull. Tout ce petit monde devra donc s'intégrer dans un nouvel organigramme à définir.

"Désormais, la Formule 1 est un univers vaste, et il n'y aura pas d'énormes changements à faire", a déjà fait comprendre le directeur de l'écurie Mike Krack, en évoquant le recrutement d'une personnalité comme Adrian Newey. "Il fut un temps où une écurie pouvait avoir sept directeurs techniques, et nous en sommes très loin. Pour quelqu'un comme ça, il faut faire des efforts afin d'intégrer et ajuster la structure pour en tirer le meilleur parti."



Avec Jonathan Noble