Formule 1 GP de São Paulo

Ferrari en difficulté dans les lignes droites comme dans les virages : "L'un des pires ressentis" pour Leclerc

Charles Leclerc revient sur un vendredi compliqué pour Ferrari au Brésil.

Benjamin Vinel

Publié: 7 nov. 2026, 10:23

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Photo de : Michael Potts / LAT images via Getty Images

Charles Leclerc a décrit sa Ferrari SF-26 comme peu performante en ligne droite et particulièrement difficile à piloter dans les virages, à l'issue des essais libres du vendredi au Grand Prix de São Paulo de Formule 1.

Lewis Hamilton et Leclerc ont respectivement signé les sixième et septième temps des Essais Libres 2, à 0"45 et 0"72 du meilleur temps de Kimi Antonelli sur sa Mercedes. Un résultat inhabituel au regard du rythme généralement affiché par la Scuderia le vendredi.

"Ça a été un vendredi très, très difficile", a déclaré Leclerc, qui avait laissé sa monoplace au protégé de Ferrari, Dino Beganovic, lors des EL1, avant d'être gêné par Rafael Camara, membre de l'académie Ferrari, en EL2.

"Le ressenti dans la voiture était vraiment très mauvais. Nous avons donc beaucoup de travail à faire, probablement davantage que lors des autres week-ends, pour modifier considérablement la voiture entre aujourd'hui et demain. Les sensations étaient assez étranges, d'une certaine manière. Il y a beaucoup de changements à effectuer."

"Nous perdions clairement du temps dans les lignes droites, mais le comportement de la voiture dans les virages était probablement l'un des pires ressentis que j'ai eus un vendredi cette saison. Nous avons donc beaucoup à trouver dans les virages, davantage que dans les lignes droites, où nous savons que nous avons un déficit. Mais normalement, nous sommes très performants dans les virages, et ce n'était pas le cas aujourd'hui."

Charles Leclerc, Ferrari

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Interrogé sur la possibilité de retrouver la bonne fenêtre de fonctionnement de la SF-26 grâce à des ajustements de réglages, ou si Ferrari devait s'attendre à un week-end plus difficile que prévu, Leclerc a répondu : "Je n'ai pas encore la réponse. J'ai pas mal d'idées sur les changements à effectuer et je pense que nous allons procéder à des modifications importantes pour demain."

"Est-ce que cela suffira ? Les problèmes que nous avons rencontrés aujourd'hui étaient assez importants, mais il n'y a aucune raison pour que nous soyons autant en difficulté sur un circuit comme celui-ci. Nous devons donc trouver une solution."

Le directeur de l'équipe, Fred Vasseur, a reconnu la présence de "quelques problèmes" et le "beaucoup de travail" qui attendait Ferrari, mais s'est montré plus optimiste que Leclerc quant aux chances de l'équipe pour la suite du week-end.

"Il y a beaucoup de travail à faire sur l'équilibre", a déclaré le Français. "Les pilotes n'étaient pas satisfaits. Charles n'a pas participé aux EL1 ce matin. Nous avons rencontré quelques problèmes aujourd'hui et avons beaucoup de travail pour préparer la journée de demain. À cela s'ajoutent des prévisions météo incertaines pour samedi et dimanche, ce qui signifie que nous devons être prêts à affronter toutes les conditions. Mais je ne suis pas moins optimiste que la semaine dernière."

Interrogé sur les messages radio de Leclerc évoquant d'éventuels problèmes moteur, Vasseur a précisé : "À plusieurs reprises, nous avons rencontré un problème de déploiement d'énergie sur certains tours. Nous devons tout peaufiner. Lors de son meilleur tour, il a perdu quelques dixièmes en ligne droite."

"Je dirais que ce n'est pas dramatique. C'est plutôt une question de vouloir vous voir concentrés sur la première ligne du classement, mais ce n'est pas notre cas. Nous savons que nous avons beaucoup de travail à faire sur l'équilibre. Celui-ci n'était pas bon, loin d'être excellent. L'asphalte est à l'opposé de ce que nous avions il y a une semaine. Cela nous donne beaucoup de travail et crée un écart par rapport à la semaine dernière."

Frederic Vasseur, Ferrari

Photo de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Le principal sujet autour de Ferrari reste toutefois le nouvel accrochage entre ses deux pilotes au premier tour du Grand Prix du Mexique, qui a peut-être coûté la victoire à l'équipe.

Une réunion s'est tenue jeudi soir afin de mettre les choses au clair, mais Leclerc s'est montré évasif lorsqu'il a été interrogé à ce sujet.

"C'était vraiment bien de pouvoir en discuter tous ensemble", a expliqué le Monégasque. "Évidemment, la semaine a été un peu folle pour moi, mais dans le bon sens du terme, puisque je suis devenu père pour la première fois. Nous n'avons donc pas forcément eu le temps d'en discuter."

"Ces discussions permettent toujours de régler ce qui reste en suspens ou les éventuelles frustrations, et c'était nécessaire. Maintenant, j'ai le sentiment que tout est complètement réglé et je ne pense pas que nous devions revenir trop longuement sur le sujet à l'avenir."

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