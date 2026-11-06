Formule 1 GP de São Paulo

Vasseur a recadré Hamilton et Leclerc : "Nous avons échoué et nous devons réagir"

Frédéric Vasseur s'est entretenu conjointement avec Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Ferrari entend éviter que les luttes en piste entre ses deux pilotes ne dégénèrent.

Filip Cleeren

Publié: 6 nov. 2026, 19:00

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Photo de : Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Le directeur de Ferrari, Frédéric Vasseur, assure avoir dissipé les tensions avec Charles Leclerc et Lewis Hamilton après l'incident très médiatisé survenu lors du Grand Prix de Mexico, la semaine dernière.

Lors de la manche mexicaine, Hamilton et Leclerc sont tous deux sortis de la piste dans le premier tour alors qu'ils se disputaient la tête de la course. Hamilton a finalement perdu une position au profit de Max Verstappen, tandis que Leclerc a été pénalisé avant de céder lui aussi les commandes au pilote Red Bull.

Verstappen a ensuite remporté la course devant Hamilton, tandis que Leclerc a terminé au pied du podium. Leur bras de fer du premier tour a ainsi privé Ferrari d'une possible troisième victoire cette saison. Hamilton s'est particulièrement insurgé contre la manière dont Leclerc l'avait affronté au départ, allant jusqu'à réclamer une pénalité plus sévère pour son équipier après que celui-ci a coupé la piste.

Le septuple champion du monde a demandé à avoir une véritable discussion avec Leclerc et Vasseur sur l'agressivité avec laquelle son équipier se battait contre lui. De son côté, Vasseur s'est montré agacé par ce qu'il considère comme un manque de respect envers les quelque 2 000 employés de Maranello qui travaillent pour fournir aux deux pilotes une monoplace capable de gagner.

Cette discussion a finalement eu lieu jeudi soir à São Paulo. Interrogé par les médias pour la première fois depuis le week-end dernier, Vasseur a assuré que le message adressé à ses deux pilotes était parfaitement clair : Ferrari doit toujours passer en premier.

"Les principes directeurs sont toujours les mêmes. Ce sont deux compétiteurs qui ont assurément un esprit combatif, mais ils doivent se respecter mutuellement. Mais surtout, et avant tout, ils doivent respecter la marque, l'équipe, les personnes qui travaillent à l'usine et celles qui travaillent sur les circuits. Je pense que nous faisons beaucoup d'efforts dans ce sens et le message était clair et le restera", a déclaré Vasseur.

Lewis Hamilton (Ferrari)

Photo de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Jeudi, Hamilton a affirmé qu'il partageait l'idée selon laquelle Leclerc se montrait plus agressif face à lui que face aux autres pilotes. Son directeur d'équipe a toutefois rappelé le dépassement musclé du Monégasque sur Verstappen à Austin pour relativiser cette affirmation.

"Il a dit qu'il se battait probablement un peu plus durement contre lui que contre certains autres pilotes, mais si vous regardez ce que Charles a fait à Austin dans le premier secteur, tout le monde a dit que c'était magique. La frontière est mince entre les deux situations. Mais il n'est pas entré en collision avec l'autre voiture", a expliqué Vasseur.

"Dans cette situation, nous avons assurément échoué collectivement, car nous étions premier et deuxième et nous n'avons finalement pas gagné la course. Cela signifie clairement que nous avons échoué et que nous devons réagir."

"Mais la conclusion de la réunion d'hier soir était claire : il s'agissait de rappeler clairement que Ferrari passe en premier, pour la marque, pour les employés et pour les tifosi. Nous devons garder cela à l'esprit."

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