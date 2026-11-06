Formule 1

Rosberg critique la gestion de Ferrari : "Les consignes ne sont pas assez claires"

Le champion du monde 2016 revient sur les récents incidents entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc.

Benjamin Vinel

Publié: 6 nov. 2026, 13:37

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Nico Rosberg sait mieux que quiconque ce que représente le fait de se battre roue contre roue avec Lewis Hamilton dans la même écurie.

Les deux hommes ont été coéquipiers chez Mercedes pendant quatre ans, au cours desquels leur rivalité a atteint une intensité particulièrement élevée. Désormais, Hamilton évolue chez Ferrari aux côtés de Charles Leclerc, avec qui les relations se sont parfois tendues, notamment en raison de désaccords sur les consignes d'équipe et de leurs duels en piste.

Hamilton s'est retrouvé dans le bac à gravier au départ du Grand Prix d'Italie, tandis qu'au premier tour de la course à Mexico, les deux pilotes sont sortis de la piste alors qu'ils se disputaient la tête. Une situation qui a permis à Max Verstappen de s'emparer de la victoire devant la Scuderia.

Lire aussi :

Alors que le directeur de l'équipe, Frédéric Vasseur, a exprimé fermement son mécontentement, Rosberg estime que Ferrari ne gère pas particulièrement bien cette situation.

Revenant sur le Grand Prix de Monaco 2016, lorsqu'il avait laissé passer Hamilton afin de lui permettre de partir à la poursuite de Daniel Ricciardo, Rosberg a expliqué que Mercedes avait instauré les bonnes conditions pour favoriser une meilleure coopération entre ses pilotes.

"C'était très simple, parce que Toto [Wolff] et l'équipe avaient fait un excellent travail pour clarifier les règles de conduite en course entre les pilotes. C'était très clair : si l'équipe risque de perdre la victoire, il arrive un moment où il faut courir en équipe et non plus comme des rivaux pour le championnat. C'était très clair", a expliqué le champion du monde 2016 dans le podcast Beyond The Grid.

"À Monaco, je n'étais pas dans le rythme parce que ma visière était tellement embuée que je ne voyais pas où j'allais. J'étais très lent, Ricciardo creusait l'écart au loin, donc il était évident que nous risquions de perdre la victoire. Il était donc clair qu'il fallait courir en équipe et donner sa chance à Lewis. Il fallait le laisser passer."

Nico Rosberg devant Lewis Hamilton chez Mercedes.

Photo de: Mercedes AMG

"C'était extrêmement douloureux, mais c'est moins difficile à accepter lorsque les consignes sont claires à l'avance. C'est tellement important qu'elles le soient, et c'est quelque chose que Ferrari, par exemple, ne fait pas suffisamment bien actuellement en F1. Les consignes ne sont pas assez claires, et cela provoque ensuite des disputes entre les pilotes. Il faut simplement que les choses soient claires."

"Nous non plus, nous ne faisions pas tout parfaitement à l'époque. Dans ce cas précis, nous avions bien géré la situation, mais là où nous n'étions pas irréprochables, c'était dans les luttes roue contre roue. On ne peut jamais entrer suffisamment dans les détails pour définir très précisément les responsabilités de chacun dans ce genre de duel. Et nous n'étions pas allés assez loin."

"Nous avions essayé. Nous étions même assez avancés dans la rédaction de notre propre règlement pour les luttes roue contre roue, mais il n'était pas suffisamment détaillé et il restait toujours une part d'ambiguïté, à chaque fois. C'était aussi parce que Lewis est très intelligent dans ses duels en piste : ce n'était jamais entièrement de sa faute, et parfois, c'était entièrement de la mienne."

En mettant de côté les situations où ils se sont simplement poussés hors de la piste, Hamilton et Rosberg sont entrés en collision à trois reprises durant leur passage chez Mercedes : lors des Grands Prix de Belgique 2014, d'Espagne 2016 et d'Autriche 2016. À deux reprises, ces incidents leur ont coûté la victoire.

Mercedes avait finalement instauré une règle simple pour les dissuader de provoquer des accrochages évitables : les deux pilotes devaient partager les frais de réparation de tout accrochage entre les Flèches d'argent. Rosberg affirme que cette mesure lui a un jour coûté 360 000 dollars.

L'Allemand a également expliqué que Niki Lauda, alors président non exécutif de Mercedes en F1, avait joué un rôle important dans le maintien d'un certain équilibre entre Hamilton et lui.

Le Grand Prix d'Espagne avait mal tourné en 2016 pour Mercedes.

Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Paddy [Lowe, directeur exécutif] est quelqu'un qui cherche à éviter les risques. C'est une personne qui tente d'éviter la confrontation sur le plan humain. Il n'était donc pas idéal de lui confier la gestion des discussions après un incident, car il choisissait très souvent la solution la plus facile, plutôt que d'aller au fond des choses et de nous confronter directement. Il privilégiait la voie qui présentait le moins de résistance, ce qui n'était pas idéal", a détaillé Rosberg.

"C'était mieux lorsque Toto et Niki intervenaient. Niki s'est impliqué à plusieurs reprises. C'était un excellent médiateur, parce que nous avions tous beaucoup d'estime pour lui. Il était très doué pour amener chacun de nous à reconnaître au moins une petite part de responsabilité, et cela nous rapprochait."

"Lorsqu'il ne s'agissait pas simplement de dire que tout était entièrement de la faute de l'autre, Niki nous amenait tous les deux à reconnaître certaines choses. Je pouvais dire : 'Oui, sur ce point je suis d'accord, j'ai peut-être refermé la porte un peu trop tard.' Et Lewis pouvait répondre : 'Oui, je suis d'accord, j'ai peut-être été beaucoup trop agressif sur l'herbe', ou quelque chose de ce genre."

"C'est comme ça que nous avons commencé à nous rapprocher et à parvenir à nous poser ensemble pour nous dire : 'D'accord, essayons maintenant de passer à autre chose'."

Lire aussi :

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Sainz a des bons souvenirs de ses combats face à Leclerc chez Ferrari

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Benjamin Vinel





Alan Permane prolonge son contrat avec Racing Bulls en F1



Formule 1



Formule 1



GP de São Paulo



4 h



Alan Permane prolonge son contrat avec Racing Bulls en F1





Comment Mercedes peut décrocher le titre constructeurs au Brésil



Formule 1



Formule 1



GP de São Paulo



1 j



Comment Mercedes peut décrocher le titre constructeurs au Brésil





Les performances de Lawson compliquent le choix de Red Bull pour 2027



Formule 1



Formule 1 1 j



Les performances de Lawson compliquent le choix de Red Bull pour 2027

Plus de

Lewis Hamilton





Ferrari prépare une réunion cruciale alors que les tensions entre Hamilton et Leclerc s'invitent au Brésil



Formule 1



Formule 1



GP de São Paulo



2 h



Ferrari prépare une réunion cruciale alors que les tensions entre Hamilton et Leclerc s'invitent au Brésil





Hamilton charge Leclerc : "C'était pareil avec Vettel, pareil avec Sainz"



Formule 1



Formule 1



GP de São Paulo



17 h



Hamilton charge Leclerc : "C'était pareil avec Vettel, pareil avec Sainz"





La "différence" entre le titre mondial d'Antonelli et ceux de Hamilton, selon Toto Wolff



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



2 j



La "différence" entre le titre mondial d'Antonelli et ceux de Hamilton, selon Toto Wolff

Plus de

Mercedes





Antonelli : "Ma préparation pour 2027 commence maintenant" après son sacre en F1



Formule 1



Formule 1



GP de São Paulo



2 h



Antonelli : "Ma préparation pour 2027 commence maintenant" après son sacre en F1





Kimi Antonelli était au bord de l'abandon à Mexico



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



1 j



Kimi Antonelli était au bord de l'abandon à Mexico





Marco Antonelli : "J'ai vu le champion en Kimi après son accident en Australie"



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



3 j



Marco Antonelli : "J'ai vu le champion en Kimi après son accident en Australie"

Dernières actus





Sainz a des bons souvenirs de ses combats face à Leclerc chez Ferrari



Formule 1



F1 Formule 1



GP de São Paulo



38 min



Sainz a des bons souvenirs de ses combats face à Leclerc chez Ferrari





Pourquoi la saison 2026 du WEC s'est révélée compliquée pour Ferrari



WEC



WEC WEC



6 Heures de Monza



58 min



Pourquoi la saison 2026 du WEC s'est révélée compliquée pour Ferrari





Marc Márquez plaisante : Álex serait un "mauvais frère" s'il mettait en péril sa lutte pour le titre



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Qatar



1 h



Marc Márquez plaisante : Álex serait un "mauvais frère" s'il mettait en péril sa lutte pour le titre





Ferrari prépare une réunion cruciale alors que les tensions entre Hamilton et Leclerc s'invitent au Brésil



Formule 1



F1 Formule 1



GP de São Paulo



2 h



Ferrari prépare une réunion cruciale alors que les tensions entre Hamilton et Leclerc s'invitent au Brésil

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire