Formule 1 GP de São Paulo

Hamilton insiste et accuse Leclerc de le combattre plus durement que les autres

Moins d'une semaine après l'incident du Grand Prix de Mexico, Lewis Hamilton estime que Ferrari doit encore discuter de ses règles de conduite avec Charles Leclerc afin d'éviter de pénaliser l'équipe.

Filip Cleeren

Mis à jour: 5 nov. 2026, 19:42

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Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton maintient que Ferrari doit organiser de nouvelles discussions pour clarifier ses règles de conduite en piste, alors qu'il rejoint ceux qui estiment que Charles Leclerc se montre plus agressif face à lui qu'avec les pilotes des équipes concurrentes.

Hamilton et Leclerc se sont livrés à une rude bataille dès le premier tour du Grand Prix de Mexico, le week-end dernier. Les deux pilotes sont sortis de la piste au virage 4, offrant finalement à Max Verstappen une occasion en or de leur ravir la victoire et privant Ferrari d'un possible doublé.

Hamilton avait vivement réagi à la résistance opposée par Leclerc dans ce virage, avant que le Monégasque ne conserve définitivement l'avantage en coupant la piste. Leclerc n'a écopé que d'une pénalité relativement clémente de cinq secondes pour avoir tiré un avantage durable de cette manœuvre.

Je vois la même chose que vous. C'était pareil avec Vettel, c'était pareil avec Sainz.

Cet affrontement à Mexico a également renforcé les interrogations sur la tendance de Leclerc à se montrer plus virulent face à son coéquipier qu'avec les autres pilotes. Ces remarques font notamment suite au Grand Prix de Singapour, où le Monégasque avait levé le pied au départ alors qu'il se trouvait complètement à l'intérieur de Max Verstappen, parti en pole position.

Leclerc s'était toutefois montré beaucoup plus incisif face au Néerlandais lors du Grand Prix des États-Unis, à Austin, en le dépassant par l'extérieur dans les esses du Circuit des Amériques.

Interrogé sur le fait de savoir s'il avait lui aussi remarqué que Leclerc le combattait plus durement que les autres pilotes, le septuple champion du monde a répondu : "Oui. Je vois la même chose que vous. À Singapour, il était complètement à l'intérieur au virage 1, il avait pris la tête et il a levé le pied. C'était clairement différent. Mais si l'on regarde ses coéquipiers, c'était pareil avec Sebastian [Vettel]. C'était pareil avec Carlos [Sainz]."

Le duel de Mexico a laissé des traces...

Photo de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Alors que les esprits s'étaient échauffés à Mexico, Hamilton avait réclamé des discussions pour clarifier les règles de conduite au sein de l'équipe, allant jusqu'à mettre en garde contre de "gros problèmes" au sein de la Scuderia.

Selon les informations de Motorsport.com, le directeur de l'écurie, Frédéric Vasseur, s'est brièvement entretenu séparément avec les deux pilotes après avoir estimé que les événements de Mexico témoignaient d'un manque de respect envers les 2 000 employés de la Scuderia.

Mais Vasseur ayant regagné l'Europe entre les deux Grands Prix et Leclerc ayant passé du temps avec sa famille après la naissance de sa fille, Hamilton estime que d'autres discussions restent nécessaires.

"Naturellement, j'étais frustré, et je le suis toujours", a-t-il déclaré, interrogé par Motorsport.com sur l'évolution de son regard sur les événements de Mexico après avoir eu le temps de prendre du recul. "Des discussions doivent donc avoir lieu. Nous les aurons lorsque le moment s'y prêtera."

"Nous avions une occasion de gagner pour l'équipe. Elle a fait un travail remarquable en apportant des évolutions cette année et je trouve qu'elle a fait un travail incroyable. Nous avons marqué plus de points que n'importe quelle autre équipe lors des trois ou quatre derniers Grands Prix. Nous aurions facilement pu signer un doublé. Nous devons donc absolument travailler pour que cela ne se reproduise plus."

Je ne me laisserai pas réduire au silence.

Hamilton a également essuyé des critiques pour avoir ouvertement réclamé une pénalité plus lourde pour son coéquipier que les cinq secondes qui lui ont finalement été infligées lors de son arrêt au stand. En coupant la piste, Leclerc avait en effet obtenu un avantage bien supérieur à cinq secondes sur un circuit où les dépassements se sont révélés particulièrement difficiles.

"Je me fiche de ce que les gens pensent de ce que j'ai dit. Je ne cache pas mes émotions et je dis ce que je ressens sur le moment", a-t-il rétorqué. "J'ai vu quelqu'un dire que mes déclarations étaient calculées. Je veux simplement répondre que, lorsque l'on est en course, le rythme cardiaque est à environ 170. On roule à 320 km/h. On n'a pas le temps de calculer ce que l'on dit ou de réfléchir à ce que les médias vont en écrire. On ne pense pas à tout ça."

"Bien sûr, il arrive que l'on dise certaines choses et que l'on puisse éventuellement les regretter après coup. Mais ce n'est pas mon cas et je ne m'excuserai jamais d'être authentique et sincère. Je ne me laisserai pas réduire au silence. Je n'ai jamais été réduit au silence. L'équipe ne m'a pas demandé de ne rien dire et c'est comme ça."

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