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Formule 1 GP de Mexico

Vasseur digère mal l'incident entre Hamilton et Leclerc : "Une question de respect"

Le directeur de Ferrari est revenu sur l'incident qui a coûté la victoire à la Scuderia au Mexique.

Benjamin Vinel Ronald Vording

Publié: 2 nov. 2026, 07:38

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Photo de : Clive Mason - Getty Images

"Quand on est premier et deuxième au virage 4, on n'imagine pas qu'on ne va pas gagner la course."

Cette déclaration en dit long sur la déception de Frédéric Vasseur, directeur de Ferrari, après le Grand Prix de Mexico de Formule 1.

Ferrari était en pole position pour la première fois de la saison 2026, grâce à Lewis Hamilton, tandis que Charles Leclerc s'élançait depuis la troisième place. La Scuderia n'avait plus bénéficié d'une position aussi favorable sur la grille depuis 2024.

Alors que George Russell, parti de la première ligne, perdait de la vitesse à l'approche du premier virage, Leclerc a tenté de dépasser son coéquipier, qui a conservé l'avantage de justesse. Le Monégasque a ensuite lancé une attaque par l'extérieur au virage 4 et s'est retrouvé devant Hamilton au point de corde. Mais les deux monoplaces ont élargi leur trajectoire et sont sorties de la piste.

Cet incident a compromis les chances de victoire des deux hommes. Hamilton est revenu en piste au ralenti avant de se faire dépasser par Max Verstappen. Il n'a ensuite jamais réussi à reprendre l'avantage sur le futur vainqueur de la course. De son côté, Leclerc a écopé d'une pénalité de cinq secondes pour l'avantage durable, évident, qu'il a conservé en coupant le virage 5. Il a finalement dû se contenter d'une décevante quatrième place.

Leclerc a en partie imputé l'incident à la configuration du circuit. "Au final, il nous faut simplement des circuits qui ne nous permettent pas de jouer avec ce genre de limites et de zones grises", estimait-il. Mais Frédéric Vasseur n'a pas partagé cet avis.

"Non. La configuration du circuit ne nous aide certainement pas, car si l'on regarde les dernières années, nous avons déjà rencontré ce genre de problème. Mais cela ne peut absolument pas servir d'excuse", a déclaré le Français.

Charles Leclerc a coupé le virage 5 au départ.

Photo de: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

"Honnêtement, je suis un peu frustré, car nous avons franchi un véritable cap en matière de performance lors des dernières courses. Nous étions premier et deuxième au virage 4. Quand on est premier et deuxième au virage 4, on n'imagine pas qu'on ne va pas gagner la course."

"C'est une grande frustration pour moi, mais je ne suis pas le plus important dans cette histoire. C'est aussi une immense frustration pour les 2 000 personnes qui travaillent sur ce projet. Et j'aurai besoin de temps pour digérer tout cela."

Ce n'est pas la première fois cette saison que les deux Ferrari se retrouvent impliquées dans un incident. Au départ du Grand Prix d'Italie, Hamilton avait terminé dans le bac à gravier après que Leclerc ne lui avait pas laissé suffisamment de place, une manœuvre pourtant conforme aux directives officielles de pilotage.

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Malgré cela, Vasseur a insisté sur le fait qu'il n'était pas nécessaire d'organiser une discussion avec ses pilotes avant la course.

"Nous pourrions en discuter pendant des heures, mais ce n'est pas une question de savoir si vous êtes à droite ou à gauche. Pour moi, c'est uniquement une question de respect", a-t-il déclaré.

Interrogé sur la possibilité de demander à ses pilotes de ne pas faire passer leurs objectifs individuels avant ceux de l'équipe, Vasseur a développé sa pensée :

"C'est précisément ce que signifie le respect : ne pas travailler pour soi-même, mais pour un groupe. Ils travaillent pour de nombreux sponsors, pour les 2 000 personnes de l'entreprise. Les gars qui ont dû travailler jour et nuit pour préparer les évolutions, nous devons garder tout cela à l'esprit."

En revanche, lorsqu'on lui a demandé s'il estimait que les deux pilotes étaient responsables de l'incident, Vasseur a répondu de manière évasive : "Je n'en ai pas encore discuté avec eux. Laissez-moi d'abord en parler avec eux."

Le décalage de la retransmission TV n'a pas aidé

Frédéric Vasseur

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Fred Vasseur a également expliqué pourquoi Leclerc n'avait pas rendu sa position à Hamilton après avoir coupé le virage 5. La présence de Verstappen entre les deux Ferrari n'était pas la seule raison : le décalage de la retransmission télévisée ne leur avait tout simplement pas laissé suffisamment de temps pour prendre une décision.

"Ce n'était pas très clair", a expliqué Vasseur. "Nous avons discuté avec la direction de course, mais il fallait agir avant le virage 11. Il y a cinq secondes de décalage entre les images vidéo et la réalité. Cela signifie que, lorsque nous voyons les images, la voiture est déjà au virage 11."

"Le règlement est clair : dans ce cas de figure, il faut rendre la position avant le virage 11. Et nous avions convenu avant la course que les pilotes devaient le faire d'eux-mêmes, car pour une infraction au virage 1, il faut le faire avant le virage 4. La voiture est déjà au virage 4, mais nous n'avons pas encore vu l'incident à la télévision."

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