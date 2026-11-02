Formule 1 GP de Mexico

Pourquoi Leclerc n'a pas rendu la position à Hamilton à Mexico

Charles Leclerc a expliqué les raisons qui l'ont poussé à ne pas rendre la position après avoir dépassé irrégulièrement son coéquipier Lewis Hamilton au départ du Grand Prix de Mexico.

Benjamin Vinel Stuart Codling

Publié: 2 nov. 2026, 07:19

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Charles Leclerc est revenu sur sa course controversée au Grand Prix de Mexico, et plus particulièrement sur la manière dont il a pris – puis conservé – la tête de la course face à Lewis Hamilton.

Dès le départ, Leclerc a attaqué son coéquipier, parti en pole position, mais Hamilton a réussi à contenir ses assauts dans la première séquence de virages. Le Monégasque a ensuite tenté de prendre l'avantage par l'extérieur au virage 4. S'il était devant à la corde, les deux voitures ont toutefois manqué leur freinage et sont sorties complètement de la piste.

Hamilton est revenu en piste en perdant une position au profit de Max Verstappen, tandis que Leclerc a coupé le virage 5 et conservé la tête. Ayant tiré un avantage durable de cette sortie de piste, il était attendu qu'il laisse repasser son coéquipier. Mais cela aurait également impliqué de céder une position à la Red Bull. Finalement, Leclerc est resté devant ses deux rivaux, écopant d'une pénalité de cinq secondes pour cette infraction.

"Lewis et moi avons tous les deux essayé de freiner très tard, et nous n'avons tous les deux pas réussi à prendre le virage. J'ai évidemment coupé la piste", a expliqué le Monégasque.

"Ensuite, Max s'est retrouvé entre nous après le virage 5, ce qui a rendu la situation encore plus confuse. En discutant avec l'équipe, je n'ai pas vraiment reçu de consigne claire. Je pense que la situation était suffisamment confuse pour que je conserve ma position, et je m'attendais à recevoir une pénalité. C'est ce qui s'est passé."

Le départ a été chaud entre les pilotes Ferrari...

Photo de: Clive Mason / Getty Images

"Nous avons brièvement discuté avec l'équipe pour essayer de comprendre ce qu'il fallait faire. J'ai demandé : 'Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?' C'est toujours très délicat. Évidemment, dans une telle situation, il faut prendre une décision, mais faut-il repasser deuxième ou troisième ? Finalement, j'ai continué. Cela fera certainement partie des sujets de discussion lors du prochain briefing."

Cette décision a provoqué la colère de Hamilton, qui s'est plaint à plusieurs reprises à la radio auprès de son ingénieur de course, Carlo Santi. "Le problème, c'est qu'il a de l'air propre et qu'il n'a pas à gérer ses pneus comme nous tous. Il devrait simplement rendre la position", a-t-il déclaré à propos de Leclerc, avant d'insister : "Les commissaires sont littéralement en train d'offrir cette victoire à Charles."

Lire aussi :

Indépendamment de la manœuvre controversée de Leclerc pour conserver la tête, cet incident entre les deux pilotes Ferrari s'inscrit dans un contexte de tensions ponctuelles entre les deux pilotes depuis le début de la saison.

Interrogé sur les règles de conduite chez Ferrari, le Monégasque de 29 ans a minimisé l'incident : "Nous nous battons pour la victoire, donc il est évident qu'il ne reste que très peu de marge, que ce soit pour lui ou pour moi. Au final, nous avons tous les deux commis une erreur à l'entrée du virage 4. Ce n'est pas comme si nous étions entrés en contact ou quoi que ce soit. Nous sommes tous les deux allés tout droit, ce qui a donné à Max l'occasion de nous dépasser."

"Je ne pense pas que cela mérite d'en faire un sujet aussi important. Bien sûr, c'était serré, du virage 1 au virage 3, mais je m'y attendais dans une lutte pour la tête. Au virage 5, nous avons tous les deux commis une erreur. J'ai été pénalisé, et on peut ensuite débattre pour savoir si la sanction était suffisante ou non. De son côté, Lewis a perdu une position au profit de Max à la sortie du virage 5."

Interrogé sur la nécessité de définir davantage de règles entre Hamilton et lui, Leclerc a répondu : "Nous allons évidemment en discuter. Je ne sais pas s'il était particulièrement mécontent de ce que j'ai fait, car j'ai aussi eu le sentiment que ce qu'il avait fait était à la limite. Je pense qu'il était peut-être davantage en colère contre la situation dans son ensemble et la manière dont elle a été gérée dans les virages 4 et 5, avec la pénalité, etc. C'est quelque chose dont nous parlerons, c'est certain."

Charles Leclerc (Ferrari)

Photo de: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Par la suite, Leclerc s'est attaché à creuser l'écart avec Verstappen afin de limiter les conséquences de sa pénalité. À la fin du 24e tour, il avait porté son avance à 5"243, mais lorsque les deux pilotes sont passés aux stands – le Néerlandais s'arrêtant juste après lui –, Verstappen avait déjà réduit son retard de quelques dixièmes.

Au final, cela n'a toutefois rien changé à l'issue de leur duel. L'arrêt au stand de Leclerc a duré 6,3 secondes de plus que celui de Verstappen, dont 1,3 seconde ne s'expliquait pas par la pénalité. Le quadruple champion du monde a ainsi récupéré la tête de la course sans difficulté.

La course de Leclerc a ensuite pris une mauvaise tournure lors du deuxième départ, donné après le drapeau rouge consécutif à l'accident de Valtteri Bottas. Le pilote Ferrari a bloqué ses roues de manière importante, endommageant ses pneus de la SF-26, en particulier le pneu avant gauche.

"Je pense que nous avions un bon rythme, mais malheureusement, tout s'est compliqué lors du deuxième départ", a-t-il regretté. "Il y avait beaucoup de gomme déposée sur le côté droit de la piste et, lorsque j'ai freiné, même si je n'ai pas exercé une pression particulièrement importante sur la pédale, j'ai immédiatement bloqué les roues et je suis allé jusqu'à la corde des pneus. Le dernier relais a donc été très difficile."

Leclerc a finalement franchi la ligne d'arrivée à la quatrième place, signant tout de même un sixième top 4 consécutif.

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Piastri et les deux Alpine pénalisés, Hirakawa dans les points à Mexico

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Benjamin Vinel





Hamilton réclame une "discussion sérieuse" chez Ferrari après l'incident avec Leclerc



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



8 h



Hamilton réclame une "discussion sérieuse" chez Ferrari après l'incident avec Leclerc





Incident Leclerc-Hamilton à Mexico : le verdict des commissaires



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



10 h



Incident Leclerc-Hamilton à Mexico : le verdict des commissaires





Ricciardo voit l'insouciance comme un super-pouvoir chez Antonelli



Formule 1



Formule 1 2 j



Ricciardo voit l'insouciance comme un super-pouvoir chez Antonelli

Plus de

Lewis Hamilton





Hamilton savoure une pole historique avec Ferrari : "Tout est dans la tête"



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



1 j



Hamilton savoure une pole historique avec Ferrari : "Tout est dans la tête"





Vasseur calme le jeu après les essais libres prometteurs de Ferrari à Mexico



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



1 j



Vasseur calme le jeu après les essais libres prometteurs de Ferrari à Mexico





Lewis Hamilton "prie" pour que le moteur de sa Ferrari soit épargné après sa panne en EL2 au Mexique



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



1 j



Lewis Hamilton "prie" pour que le moteur de sa Ferrari soit épargné après sa panne en EL2 au Mexique

Plus de

Ferrari





Hamilton se voit encore en F1 à 44 ans : "Je suis différent"



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



2 j



Hamilton se voit encore en F1 à 44 ans : "Je suis différent"





Pourquoi Ferrari n'a pas répondu aux attentes en qualifications à Austin



Formule 1



Formule 1



GP des États-Unis



7 j



Pourquoi Ferrari n'a pas répondu aux attentes en qualifications à Austin





EL2 - Un vendredi parfait pour Leclerc, McLaren en difficulté



Formule 1



Formule 1



GP des États-Unis



9 j



EL2 - Un vendredi parfait pour Leclerc, McLaren en difficulté

Dernières actus





Pourquoi Leclerc n'a pas rendu la position à Hamilton à Mexico



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



6 min



Pourquoi Leclerc n'a pas rendu la position à Hamilton à Mexico





Piastri et les deux Alpine pénalisés, Hirakawa dans les points à Mexico



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



1 h



Piastri et les deux Alpine pénalisés, Hirakawa dans les points à Mexico





Hamilton réclame une "discussion sérieuse" chez Ferrari après l'incident avec Leclerc



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



8 h



Hamilton réclame une "discussion sérieuse" chez Ferrari après l'incident avec Leclerc





Antonelli submergé par l'émotion après son premier titre mondial



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



8 h



Antonelli submergé par l'émotion après son premier titre mondial

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire