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Formule 1 GP de Mexico

Hamilton réclame une "discussion sérieuse" chez Ferrari après l'incident avec Leclerc

Les deux pilotes Ferrari ont quitté la piste alors qu'ils se disputaient la tête de la course au Mexique.

Benjamin Vinel

Publié: 1 nov. 2026, 23:13

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Photo de : Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Auteur de la pole position, Lewis Hamilton a été attaqué par Charles Leclerc, qui s'élançait de la troisième place, après que George Russell, parti en première ligne, a perdu de la vitesse avant le premier virage. Le septuple champion du monde a tout juste réussi à contenir son coéquipier dans l'enchaînement des premiers virages, mais Leclerc a lancé une attaque par l'extérieur au virage 4.

Les deux monoplaces sont alors sorties de la piste. Le Monégasque a coupé le virage 5 et conservé la tête, tandis que Hamilton perdait de la vitesse et se faisait dépasser par Max Verstappen.

La course de Leclerc a ensuite mal tourné. Le pilote Ferrari a écopé d'une pénalité de cinq secondes pour cet incident du premier tour. Il avait certes réussi à creuser un écart de cinq secondes sur Verstappen avant leur premier arrêt au stand, mais il a passé 6,3 secondes supplémentaires dans la voie des stands et perdu la tête de la course.

Lors du deuxième départ, donné après le drapeau rouge consécutif à l'accident de Valtteri Bottas, il a également subi un gros plat sur ses pneus. De son côté, Hamilton n'a jamais trouvé l'ouverture pour repasser devant la Red Bull et a terminé deuxième, à seulement huit dixièmes de seconde de la victoire.

Si Leclerc n'a pas simplement rendu sa position à Hamilton au départ, c'est notamment parce qu'il aurait alors également dû laisser passer Verstappen. Une explication qui n'a toutefois pas empêché le Britannique de manifester sa colère.

Nous devons avoir des discussions sérieuses en interne, c'est certain.

"Le problème, c'est qu'il bénéficie d'une piste dégagée et qu'il n'a pas à gérer ses pneus comme nous tous. Il devrait simplement rendre la position", a déclaré Hamilton à son ingénieur de course à la radio. Quelques tours plus tard, il en a remis une couche : "Les commissaires sont pratiquement en train d'offrir cette victoire à Charles."

Lorsqu'il s'est exprimé dans le parc fermé, Hamilton avait retrouvé son calme, mais il a tout de même clairement fait comprendre son mécontentement quant à la manière dont les événements s'étaient déroulés chez Ferrari au Mexique.

"C'était une journée difficile", a-t-il déclaré. "Je pense que nous avions le rythme pour gagner aujourd'hui, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Nous allons en discuter en interne et voir ce que nous pouvons faire."

"Lors du briefing des pilotes, nous avons discuté du fait que, dès lors que l'on sort de la piste au virage 1, il faut rendre la position. L'année dernière, j'ai écopé d'une pénalité de dix secondes pour exactement la même manœuvre que celle qu'il a effectuée", a ajouté le pilote Ferrari, faisant référence à sa propre tentative de dépassement par l'extérieur sur Verstappen au virage 4 en 2025.

"Mais au final, c'est bien cela qui nous a coûté la victoire aujourd'hui. Je pense que nous devons avoir des discussions sérieuses en interne, c'est certain."

Kimi Antonelli et Lewis Hamilton à l'arrivée du GP de Mexico.

Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Hamilton a également salué la performance "tout simplement phénoménale" de Kimi Antonelli, devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire de la F1. Le Britannique cherchera désormais à rivaliser avec son successeur chez Mercedes lors de la saison 2027.

"Ce qui est positif, c'est que l'équipe travaille vraiment dur. Nous avons beaucoup amélioré notre voiture et c'est formidable d'être ici", a-t-il poursuivi. "Nous utilisons également l'ancienne version du moteur ce week-end, donc c'est un bon résultat et de gros points. C'est dommage de ne pas avoir gagné, mais c'est comme ça : parfois on gagne, parfois on perd."

"J'espère que nous aurons l'année prochaine un moteur qui nous permettra réellement de rivaliser avec eux. Cette année, ils nous dépassaient littéralement à pleine vitesse dans la plupart des lignes droites, tout au long de la saison. Si nous parvenons à corriger cela tout en conservant les bases de cette voiture, je pense que nous pourrons faire de très belles choses. Je fais donc confiance à l'équipe, j'ai une confiance absolue en elle."

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