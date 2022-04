Ferrari prolonge le contrat de Carlos Sainz

Charger le lecteur audio

Depuis plusieurs mois, et notamment la fin de l'exercice 2021 qui avait été prometteur pour les deux parties, la prolongation de Carlos Sainz au-delà de 2022, échéance du contrat signé à son arrivée à Maranello, semblait être en très bonne voie. Même si le début de saison de l'Espagnol a été quelque peu teinté par son épreuve ratée de Melbourne et un rythme global en deçà de celui de son équipier, Ferrari a décidé de lui faire confiance pour l'avenir et de prolonger son contrat jusqu'à la fin de la saison 2024.

"Je suis très heureux d'avoir renouvelé mon contrat avec la Scuderia Ferrari", a déclaré Sainz. "J'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de meilleure équipe de Formule 1 pour laquelle courir et après plus d'un an avec eux, je peux confirmer que revêtir cette combinaison et représenter cette écurie est unique et incomparable. Ma première saison à Maranello a été solide et productive, avec tout le groupe qui a progressé."

"Le résultat de tout ce travail est clair et visible depuis le début de la saison. La F1-75 s'avère une machine de premier plan, qui peut me permettre de poursuivre mes objectifs sur la piste, à commencer par remporter ma première victoire en Formule 1", a-t-il ajouté.



Cela garantit une certaine stabilité à moyen terme à la Scuderia, alors qu'elle paraît en cette campagne plus proche que jamais de renouer avec les titres mondiaux, armée d'une F1-75 qui semble jusqu'ici donner satisfaction dans la plupart des conditions et des compartiments du jeu. En effet, Charles Leclerc, qui mène actuellement largement le classement pilotes, est lui-même engagé au sein de l'écurie italienne jusqu'en 2024, via un contrat signé fin 2019.

Mattia Binotto, directeur de Ferrari, a déclaré : "J'ai dit à plusieurs reprises que je pense que nous avons le meilleur duo de pilotes en Formule 1 et donc, à mesure que les courses passent, il semblait tout à fait naturel de prolonger le contrat de Carlos, assurant ainsi stabilité et continuité. Depuis qu'il fait partie de l'équipe, il a prouvé qu'il avait le talent que nous attendions de lui, en obtenant des résultats impressionnants et en tirant le meilleur de chaque opportunité."

"En dehors de la voiture, c'est un travailleur acharné qui a le sens du détail, ce qui a aidé l'ensemble du groupe à s'améliorer et à progresser. Ensemble, nous pouvons viser des objectifs ambitieux et je suis sûr qu'avec Charles, il pourra jouer un rôle important afin d'alimenter la légende Ferrari et qu'il écrira de nouveaux chapitres dans l'histoire de notre équipe."